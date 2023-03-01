В центре Тюмени водители оставляют машины на аварийке и не платят за парковку. Фото

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В начале февраля администрация Тюмени приняла решение об увеличении времени бесплатного пользования платными парковками — с 18:00 до 9:00.
«Тут целый караван на аварийке — не хотят платить за парковку. Автобусы им каждую минуту сигналят», — сообщает корреспондент «Нашего города».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти намерены увеличить практически в четыре раза в этом году доходы от работы платных паркингов (до 63 млн рублей). Для сравнения, в 2021 году город заработал только 17 миллионов.