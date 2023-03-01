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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В центре Тюмени водители оставляют машины на аварийке и не платят за парковку. Фото

1 марта 2023, 13:03
Фото: nashgorod.ru

Водители стараются не платить за парковку в центре Тюмени. Фото

В центре областной столицы 1 марта на улице Республики автовладельцы оставляют свои машины на аварийке. По данным «Нашего города», они не хотят платить за парковку.

В начале февраля администрация Тюмени приняла решение об увеличении времени бесплатного пользования платными парковками — с 18:00 до 9:00.

«Тут целый караван на аварийке — не хотят платить за парковку. Автобусы им каждую минуту сигналят», — сообщает корреспондент «Нашего города».

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти намерены увеличить практически в четыре раза в этом году доходы от работы платных паркингов (до 63 млн рублей). Для сравнения, в 2021 году город заработал только 17 миллионов.

Тюменские власти заработали на платных парковках с начала года около 6 млн рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Водители#Безопасность на дорогах#Деньги#Дороги#Эксклюзив
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