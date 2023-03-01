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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

В Тобольске скоро откроют новый отель

1 марта 2023, 06:06
Фото: ГУС Тюменской области

В Тобольске готовят к открытию исторический корпус гостиницы «Георгиевская»

Здание в составе гостиничного комплекса «Георгиевская» высотой в 4 этажа уже получило заключение о соответствии проектной документации. Вскоре долгожданную постройку для туристов, желающих посетить Тобольск, откроют.

Специалисты главного управления строительства региона сообщают, что в гостинице будет работать ресторан русско-сибирской кухни. Новое место для туристов будет включать 45 современно оборудованных номеров разных категорий, а также сопутствующие помещения.

Вдобавок проектом предусмотрены специальные номера для людей с ограниченными возможностями. И как сообщили эксперты, заключение о соответствии реализации изначальному проекту уже получено.

Шикарно: Появились фотографии номеров в новой гостинице Тобольска
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Ранее «Наш город» показывал фотографии номеров новой гостиницы.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тобольск#Туризм#Гостиницы#Гостиница
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