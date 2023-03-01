В Тобольске скоро откроют новый отель

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Специалисты главного управления строительства региона сообщают, что в гостинице будет работать ресторан русско-сибирской кухни. Новое место для туристов будет включать 45 современно оборудованных номеров разных категорий, а также сопутствующие помещения.
Вдобавок проектом предусмотрены специальные номера для людей с ограниченными возможностями. И как сообщили эксперты, заключение о соответствии реализации изначальному проекту уже получено.