В РФ скорость мобильного интернета упала на 7%

Как передают “Известия”, участники рынка рассказали, что виной этому стала нехватка импортного оборудования, поставки которого прекратились в прошлом году. Авторы отчета в TelecomDaily отметили, что оставшееся оборудование в основном устанавливается в Москве, однако в других крупных городах трафик также растет.