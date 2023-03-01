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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

В РФ скорость мобильного интернета упала на 7%

Сегодня, 07:12
В начале 2023 года по всей России скорость мобильного интернета снизилась примерно на семь процентов.

Как передают “Известия”, участники рынка рассказали, что виной этому стала нехватка импортного оборудования, поставки которого прекратились в прошлом году. Авторы отчета в TelecomDaily отметили, что оставшееся оборудование в основном устанавливается в Москве, однако в других крупных городах трафик также растет.

По их мнению, помочь решить проблему могли бы выделение новых частот, развертывание 5G и увеличение инвестиций в строительство сетей. Однако, считают эксперты, в текущей ситуации это пока невозможно.

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