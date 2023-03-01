В РФ скорость мобильного интернета упала на 7%

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Как передают “Известия”, участники рынка рассказали, что виной этому стала нехватка импортного оборудования, поставки которого прекратились в прошлом году. Авторы отчета в TelecomDaily отметили, что оставшееся оборудование в основном устанавливается в Москве, однако в других крупных городах трафик также растет.
По их мнению, помочь решить проблему могли бы выделение новых частот, развертывание 5G и увеличение инвестиций в строительство сетей. Однако, считают эксперты, в текущей ситуации это пока невозможно.