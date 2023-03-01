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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

В ГЖИ рассказали, что плата за коммунальные услуги не повысится

1 марта 2023, 14:05
Фото: 1MI

Слухи о повышении тарифов на ЖКХ с 1 марта оказались фейком

Недавно распространившаяся информация о том, что с сегодняшнего дня в Тюмени вырастут тарифы на ЖКХ, ничего общего с действительностью не имеет. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции региона.
Сюжет
Тюмень

В ведомстве пояснили, что был изменён только порядок пересчёта платы за коммунальные ресурсы в многоквартирных домах. И, во-первых, это имеет отношение исключительно к собственникам, которым начисление платы в течение года выполнялось по нормативу — в первом квартале им сделают перерасчёт, в соответствии с показаниям общедомового счётчика (при его наличии).

Если количество потребленных ресурсов не превысит объем того, что было оплачено жильцами по нормативу, то и сумма в платежных документах будет уменьшена.

Во-вторых, нововведение вступило в силу с 1 сентября 2022 года, а не с 1 марта.

Также в ГЖИ напомнили, что в текущем году повышения тарифов на услуги ЖКХ не будет.

Ранее «Наш город» сообщал, что компенсировать аварии и утечки воды теперь будут не управляющие компании, а сами собственники квартир.

 

 

В Тюмени с 1 марта могут вырасти тарифы ЖКХ
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#Елена Чебоксарова#ЖКХ#Услуги ЖКХ#Коммунальные тарифы#Коммунальные услуги#ГЖИ#Собственники жилья#Тюмень
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