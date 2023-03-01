В ГЖИ рассказали, что плата за коммунальные услуги не повысится

В ведомстве пояснили, что был изменён только порядок пересчёта платы за коммунальные ресурсы в многоквартирных домах. И, во-первых, это имеет отношение исключительно к собственникам, которым начисление платы в течение года выполнялось по нормативу — в первом квартале им сделают перерасчёт, в соответствии с показаниям общедомового счётчика (при его наличии).