В ГЖИ рассказали, что плата за коммунальные услуги не повысится

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В ведомстве пояснили, что был изменён только порядок пересчёта платы за коммунальные ресурсы в многоквартирных домах. И, во-первых, это имеет отношение исключительно к собственникам, которым начисление платы в течение года выполнялось по нормативу — в первом квартале им сделают перерасчёт, в соответствии с показаниям общедомового счётчика (при его наличии).
Если количество потребленных ресурсов не превысит объем того, что было оплачено жильцами по нормативу, то и сумма в платежных документах будет уменьшена.
Во-вторых, нововведение вступило в силу с 1 сентября 2022 года, а не с 1 марта.
Также в ГЖИ напомнили, что в текущем году повышения тарифов на услуги ЖКХ не будет.
Ранее «Наш город» сообщал, что компенсировать аварии и утечки воды теперь будут не управляющие компании, а сами собственники квартир.