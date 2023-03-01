В городской администрации сообщили о переносе проверки сирен

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
«Срок технической проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области перенесен», — сообщили «Нашему городу» в правительстве Тюменской области.
Ранее сообщалось, что сегодня по телеканалам «Россия-1», «Россия-24» и по радио «Маяк», «Радио Россия», «Вести FM» дикторы должны были передать информацию о произошедшей ситуации и рекомендации для населения по действиям. Однако по неизвестной причине мероприятие переносится. О сроках в правительстве пока не говорят.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что о приближающемся бедствии и подъеме тревоги сообщали по радио и телевидению. Однако позже выяснилось, что это стало следствием взлома системы.