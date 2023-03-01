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Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

В городской администрации сообщили о переносе проверки сирен

1 марта 2023, 04:17
Фото: 1MI

В Тюмени перенесли срок проверки городской системы оповещения

Информацию о переносе сообщили в правительстве региона. О причинах изменения не сообщалось.
Сюжет
Тюмень
«Срок технической проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области перенесен», — сообщили «Нашему городу» в правительстве Тюменской области.

Ранее сообщалось, что сегодня по телеканалам «Россия-1», «Россия-24» и по радио «Маяк», «Радио Россия», «Вести FM» дикторы должны были передать информацию о произошедшей ситуации и рекомендации для населения по действиям. Однако по неизвестной причине мероприятие переносится. О сроках в правительстве пока не говорят.

В Тюмени прозвучат сирены
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что о приближающемся бедствии и подъеме тревоги сообщали по радио и телевидению. Однако позже выяснилось, что это стало следствием взлома системы.

#Алиса Вернер#Тюмень#Авария#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Автомобилисты
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