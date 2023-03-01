В городской администрации сообщили о переносе проверки сирен

Ранее сообщалось, что сегодня по телеканалам «Россия-1», «Россия-24» и по радио «Маяк», «Радио Россия», «Вести FM» дикторы должны были передать информацию о произошедшей ситуации и рекомендации для населения по действиям. Однако по неизвестной причине мероприятие переносится. О сроках в правительстве пока не говорят.