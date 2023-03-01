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Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В одном из микрорайонов Тюмени резко выросли цены на квартиры

1 марта 2023, 09:19
Фото: 1MI

В Тюмени самыми быстрорастущими в цене оказались квартиры в Европейском микрорайоне

По данным сайта «Авито», в областной столице одни из самых дорогих квартир продаются в Европейском микрорайоне. Здесь средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке может достигать 136 тысяч рублей.

Однокомнатные квартиры в этой части Тюмени (до 40 кв. м.) могут стоить 6 млн рублей. В районе Заречный цена снижается до 120 тысяч за «квадрат». Даже в центре Тюмени одно- и двухкомнатные квартиры продаются по 115-120 тысяч рублей за квадратный метр. На Бабарынка их стоимость ниже 90 тысяч.

Ранее «Наш город» сообщал, что в январе средняя стоимость «вторички» в Тюмени составляет около 105 тысяч за квадратный метр. При этом стоимость новых квартир оценивается в 104 – 108 тысяч за «квадрат».

Вторичная недвижимость постепенно догоняет по стоимости новостройки в Тюмени
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