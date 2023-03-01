В одном из микрорайонов Тюмени резко выросли цены на квартиры

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Однокомнатные квартиры в этой части Тюмени (до 40 кв. м.) могут стоить 6 млн рублей. В районе Заречный цена снижается до 120 тысяч за «квадрат». Даже в центре Тюмени одно- и двухкомнатные квартиры продаются по 115-120 тысяч рублей за квадратный метр. На Бабарынка их стоимость ниже 90 тысяч.
Ранее «Наш город» сообщал, что в январе средняя стоимость «вторички» в Тюмени составляет около 105 тысяч за квадратный метр. При этом стоимость новых квартир оценивается в 104 – 108 тысяч за «квадрат».