В одном из микрорайонов Тюмени резко выросли цены на квартиры

Однокомнатные квартиры в этой части Тюмени (до 40 кв. м.) могут стоить 6 млн рублей. В районе Заречный цена снижается до 120 тысяч за «квадрат». Даже в центре Тюмени одно- и двухкомнатные квартиры продаются по 115-120 тысяч рублей за квадратный метр. На Бабарынка их стоимость ниже 90 тысяч.