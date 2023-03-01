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Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:18

Updated Сегодня, 03:18

«Уже не светит»: в районе ДК «Строитель» сломали опору светофора

1 марта 2023, 03:15
Фото: 1MI

В Тюмени напротив ДК «Строитель» из-за сломанной опоры не работает светофор

Утром тюменцы стали жаловаться на сваленный на землю светофор на улице Республики, неподалеку от ее пересечения с улицей Парфенова. по неизвестной причине опора переломилась прямо у основания.
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Тюмень

Горожане предполагают, что столб мог сбить ночной дрифтер, однако в ГИБДД такой информации не поступало.

Фото: nashgorod.ru

Другие жители города считают, что поломка может быть связана с буйством подростков, который вчера не пускали в ЦУМ и позже они разбрелись по городу. Однако подтверждения и этой версии пока нет.

«Наш город» направил запрос в УМВД по Тюменской области и городскую администрацию, чтобы узнать о причинах поломки и сроках ремонта.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что вчера около ЦУМа было замечено скопление полицейских. Они проверяли подростков на причастность в ЧВК «Рёдан», осматривали сумки и просили их не посещать торговый центр.

#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область#Алиса Вернер
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