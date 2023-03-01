«Уже не светит»: в районе ДК «Строитель» сломали опору светофора

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Горожане предполагают, что столб мог сбить ночной дрифтер, однако в ГИБДД такой информации не поступало.
Другие жители города считают, что поломка может быть связана с буйством подростков, который вчера не пускали в ЦУМ и позже они разбрелись по городу. Однако подтверждения и этой версии пока нет.
«Наш город» направил запрос в УМВД по Тюменской области и городскую администрацию, чтобы узнать о причинах поломки и сроках ремонта.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что вчера около ЦУМа было замечено скопление полицейских. Они проверяли подростков на причастность в ЧВК «Рёдан», осматривали сумки и просили их не посещать торговый центр.