Уволенным тюменским чиновникам дадут новые льготы

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Данное решение распространяется на чиновников уволенных с 11 августа 2020 года.
«Лицам, уволенным с государственной должности Тюменской области выплачивается единовременное поощрение при награждении государственными наградами Российской Федерации», — этим пунктом дополнено постановление губернатора, регламентирующее трудовые гарантии, положенные чиновникам.
На денежные выплаты могут рассчитывать экс-чиновникм, получившие госнаграды.
В апреле 2022 года «Наш город» отмечал, что администрация Тюмени разрешила чиновникам бесплатно пользоваться платными парковками. Ранее эту льготу получили владельцы электромобилей и многодетные семьи.