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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Уволенным тюменским чиновникам дадут новые льготы

1 марта 2023, 09:34
Фото: 1MI

В Тюмени уволенным чиновникам дадут премии и льготы за госнаграды

Уволенных тюменских чиновников поощрят денежными выплатами. По данным URA.RU, соответствующие изменения в законодательство внес губернатор Тюменской области Александр Моор.

Данное решение распространяется на чиновников уволенных с 11 августа 2020 года.

«Лицам, уволенным с государственной должности Тюменской области выплачивается единовременное поощрение при награждении государственными наградами Российской Федерации», — этим пунктом дополнено постановление губернатора, регламентирующее трудовые гарантии, положенные чиновникам.

На денежные выплаты могут рассчитывать экс-чиновникм, получившие госнаграды.

В апреле 2022 года «Наш город» отмечал, что администрация Тюмени разрешила чиновникам бесплатно пользоваться платными парковками. Ранее эту льготу получили владельцы электромобилей и многодетные семьи. 

Чиновникам разрешили бесплатно использовать платные парковки в центре Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Чиновники#Деньги#Экономика
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