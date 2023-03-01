Строители свяжут улицы Мельникайте и Щербакова в Тюмени через два года

В Тюмени за два года свяжут развязкой улицы Мельникайте и Щербакова

По данным программы «Вечерний хештег», строительство развязки Мельникайте – Дружбы откроет возможности для строительства новой дороги до улицы Щербакова. На реализацию проекта потратят два года.