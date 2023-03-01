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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Строители свяжут улицы Мельникайте и Щербакова в Тюмени через два года

1 марта 2023, 12:41
Фото: Скрин с сайта Мостострой-11

В Тюмени за два года свяжут развязкой улицы Мельникайте и Щербакова

По данным программы «Вечерний хештег», строительство развязки Мельникайте – Дружбы откроет возможности для строительства новой дороги до улицы Щербакова. На реализацию проекта потратят два года.

По информации замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Алексея Васенина, на данный момент идёт разработка проектной документации.

В данный момент на развязке Мельникайте - Дружбы строится третий уровень

Ранее «Наш город» сообщал, что с 12 февраля рабочая техника начала монтаж укрупненных блоков пролетного строения развязки Мельникайте - Дружбы. Полунавесной монтаж выполняется двумя кранами.

Дорожную развязку на Мельникайте построят позже на год
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Безопасность на дорогах#Дороги#Водители#Деньги#Экономика
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