Строители свяжут улицы Мельникайте и Щербакова в Тюмени через два года

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
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По информации замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Алексея Васенина, на данный момент идёт разработка проектной документации.
В данный момент на развязке Мельникайте - Дружбы строится третий уровень
Ранее «Наш город» сообщал, что с 12 февраля рабочая техника начала монтаж укрупненных блоков пролетного строения развязки Мельникайте - Дружбы. Полунавесной монтаж выполняется двумя кранами.