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Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

У жителей элитного поселка около Тюмени заблокированы дороги из-за снегопадов. Скрин

1 марта 2023, 07:52
Фото: Скрин паблика "ЧП Тюмень ЧС"

Из-за снегопадов жители элитного поселка около Тюмени оказались заблокированы. Скрин

Жители посёлка «Зубарево Хиллс» не могут выехать в Тюмень, дорогу замело снегом. 1 марта здесь застрял мусоровоз и школьный автобус. Похожая ситуация возникала здесь в середине января.
«Сегодня из посёлка «Зубарево Хиллс» (Переваловское МО), невозможно выехать, ни на работу, ни в школу и садик. Перемело дорогу через поле. Эта проблема систематическая. Трактор не расчищает в стороны снег, а лишь проходит по середине, и через пару часов опять все заметает. Сегодня застрял мусоровоз и школьный автобус, тем самым заблокировали проезд», - сообщил подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС».

Местные жители сообщили «Нашему городу», что собственники «элитного посёлка» платят почти 16 тысяч рублей в год за уборку снега.

Ранее сообщалось, что жители поселка «Зубарево Хиллс», расположенного около Тюмени, сообщили о невозможности выехать на трассу. Только к вечеру 16 января спецтехника расчистила дорогу.

Машины могут ехать: В поселке около Тюмени трассы почистили от снега
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Водители#Дороги#Безопасность на дорогах#Жалобы#ГИБДД#Погода
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