У жителей элитного поселка около Тюмени заблокированы дороги из-за снегопадов. Скрин

Из-за снегопадов жители элитного поселка около Тюмени оказались заблокированы. Скрин

Жители посёлка «Зубарево Хиллс» не могут выехать в Тюмень, дорогу замело снегом. 1 марта здесь застрял мусоровоз и школьный автобус. Похожая ситуация возникала здесь в середине января.