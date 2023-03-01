У жителей элитного поселка около Тюмени заблокированы дороги из-за снегопадов. Скрин

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
«Сегодня из посёлка «Зубарево Хиллс» (Переваловское МО), невозможно выехать, ни на работу, ни в школу и садик. Перемело дорогу через поле. Эта проблема систематическая. Трактор не расчищает в стороны снег, а лишь проходит по середине, и через пару часов опять все заметает. Сегодня застрял мусоровоз и школьный автобус, тем самым заблокировали проезд», - сообщил подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС».
Местные жители сообщили «Нашему городу», что собственники «элитного посёлка» платят почти 16 тысяч рублей в год за уборку снега.
Ранее сообщалось, что жители поселка «Зубарево Хиллс», расположенного около Тюмени, сообщили о невозможности выехать на трассу. Только к вечеру 16 января спецтехника расчистила дорогу.