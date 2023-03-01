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Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

У школы №70 гуляет мужчина и представляется миллионером

1 марта 2023, 05:16
Фото: nashgorod.ru

Тюменские мамочки пожаловались на мужчину, регулярно гуляющего у школы №70

В социальных сетях разгорелся спор — одни тюменцы просят правоохранительные органы обратить внимание на мужчину, которые каждый день наворачивает круги у школы №70, другие же считают, что этого мужчину беспокоить не стоит, так как он недавно потерял жену и «ему просто не хватает общения».
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Тюмень
«Уже не раз видела его в нашем районе, около „Озерных аркад“. Он подходил к нам с дочкой, начал рассказывать какие-то истории, про своих детей заграницей, очень цеплялся. Потом осенью видела около наших домов, он рассказывал детям с соседнего двора, что он миллионер. Рассказывал, что собирается свою школу открыть. Сегодня круги около 70-й школы 2 корпуса нарезал. При мне более получаса, возможно до сих пор там. Просьба обратить внимание компетентные органы», — говорит тюменка.

Однако некоторые жильцы того же районв стали защищать мужчину в комментариях, они сообщили, что это местный дядя Коля, который живет в доме №135 на улице Мельникайте. Недавно у него умерла жена.

«Он каждое утро ходит на утиный пруд и кормит уток, ну и в школьном парке голубей. Ну, а на счёт того, что он бред несёт. На это не надо обращать внимания», — пишет знакомая мужчины.

Однако защитникам не удалось убедить тюменцев в том, что мужчина не опасен. Они продолжают требовать проверки от компетентных органов.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Тюмень#Дети#Тюменская область#Алиса Вернер
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