У школы №70 гуляет мужчина и представляется миллионером

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
«Уже не раз видела его в нашем районе, около „Озерных аркад“. Он подходил к нам с дочкой, начал рассказывать какие-то истории, про своих детей заграницей, очень цеплялся. Потом осенью видела около наших домов, он рассказывал детям с соседнего двора, что он миллионер. Рассказывал, что собирается свою школу открыть. Сегодня круги около 70-й школы 2 корпуса нарезал. При мне более получаса, возможно до сих пор там. Просьба обратить внимание компетентные органы», — говорит тюменка.
Однако некоторые жильцы того же районв стали защищать мужчину в комментариях, они сообщили, что это местный дядя Коля, который живет в доме №135 на улице Мельникайте. Недавно у него умерла жена.
«Он каждое утро ходит на утиный пруд и кормит уток, ну и в школьном парке голубей. Ну, а на счёт того, что он бред несёт. На это не надо обращать внимания», — пишет знакомая мужчины.
Однако защитникам не удалось убедить тюменцев в том, что мужчина не опасен. Они продолжают требовать проверки от компетентных органов.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что многодетная мать, выжившая после резни в Тюмени, воссоединилась с детьми.