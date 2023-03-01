У школы №70 гуляет мужчина и представляется миллионером

Тюменские мамочки пожаловались на мужчину, регулярно гуляющего у школы №70

В социальных сетях разгорелся спор — одни тюменцы просят правоохранительные органы обратить внимание на мужчину, которые каждый день наворачивает круги у школы №70, другие же считают, что этого мужчину беспокоить не стоит, так как он недавно потерял жену и «ему просто не хватает общения».

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