Тюменцы стали быстрее находить работу

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
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Также, по информации, предоставленной в ведомстве, показатель безработицы в регионе сейчас ниже, чем в среднем по стране и по УРФО. Соотношение количества безработных граждан к численности трудоустроенного населения составляет в Тюменской области 0,4%.
В настоящее время службы занятости региона готовы предложить соискателям более 17 тысяч вакансий.
Однако ранее «Наш город» писал, что, по данным исследовательского центра «Зарплата.ру», с начала 2023 года на сайте увеличилось количество резюме, в то время как предложений от работодателей стало меньше. Самый высокий шанс у тюменцев в настоящее время найти работу в качестве продавца, администратора или комплектовщика.