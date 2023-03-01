Тюменцы стали быстрее находить работу

В Тюменской области становится все меньше безработных

Количество безработных в Тюменской области снизилось: в настоящее время в регионе не трудоустроены 3 167 человек, что на треть меньше, чем в прошлом году, и в полтора раза — чем в 2019. Об этом сообщили в областном Департаменте труда и занятости населения.