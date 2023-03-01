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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Тюменцы стали быстрее находить работу

1 марта 2023, 16:32
Фото: 1MI

В Тюменской области становится все меньше безработных

Количество безработных в Тюменской области снизилось: в настоящее время в регионе не трудоустроены 3 167 человек, что на треть меньше, чем в прошлом году, и в полтора раза — чем в 2019. Об этом сообщили в областном Департаменте труда и занятости населения.

Также, по информации, предоставленной в ведомстве, показатель безработицы в регионе сейчас ниже, чем в среднем по стране и по УРФО. Соотношение количества безработных граждан к численности трудоустроенного населения составляет в Тюменской области 0,4%.

В настоящее время службы занятости  региона готовы предложить соискателям более 17 тысяч вакансий.

Однако ранее «Наш город» писал, что, по данным исследовательского центра «Зарплата.ру», с начала 2023 года на сайте увеличилось количество резюме, в то время как предложений от работодателей стало меньше. Самый высокий шанс у тюменцев в настоящее время найти работу в качестве продавца, администратора или комплектовщика.

 

В Тюмени стало сложнее найти работу из-за дефицита вакансий
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#Елена Чебоксарова#Работа#Трудоустройство#Вакансии#Центр занятости#Безработица#Тюменская область
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