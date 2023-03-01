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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Тюменцы почти 3 года арендуют жилье после расселения общежития на улице Жуковского

1 марта 2023, 07:32
Фото: 1MI

Жители общежития на улице Жуковского уже третий год вынуждены арендовать квартиры

В паблике «ЧС Тюмень» Кристина Д. сообщила, что после расселения общежития на улице Жуковского, 28, люди до сих пор снимают жильё. Ранее съём им оплачивала администрация, но в феврале денег не выплатили.
«Прошло уже 3 года. Люди меняют квартиры, аренда подорожала, платят риэлторам, а некоторые вообще снимают за свой счет, потому что где-то еще доля есть. А в этом месяце видимо вообще про нас забыли и решили не платить. Оплата найма жилья 19 числа каждого месяца, а денег нет», — сообщила Кристина Д. в паблике «ЧС Тюмень».

Как рассказали «Нашему городу» переселенные из аварийного дома жители, очередь на расселение у них назначена на 2031 год.

Стоит отметить, что ещё в конце 2020 года губернатор Тюменской области Александр Моор звонил Руслану Кухаруку из-за жалоб жильцов на состояние дома на Жуковского. Тогда администрация Тюмени еще не приступала к разработке проектной документации на проведение капремонта этого дома (его стоимость может достигать 230 млн рублей).

Фото: Наш город"
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