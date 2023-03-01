Тюменцы почти 3 года арендуют жилье после расселения общежития на улице Жуковского

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
«Прошло уже 3 года. Люди меняют квартиры, аренда подорожала, платят риэлторам, а некоторые вообще снимают за свой счет, потому что где-то еще доля есть. А в этом месяце видимо вообще про нас забыли и решили не платить. Оплата найма жилья 19 числа каждого месяца, а денег нет», — сообщила Кристина Д. в паблике «ЧС Тюмень».
Как рассказали «Нашему городу» переселенные из аварийного дома жители, очередь на расселение у них назначена на 2031 год.
Стоит отметить, что ещё в конце 2020 года губернатор Тюменской области Александр Моор звонил Руслану Кухаруку из-за жалоб жильцов на состояние дома на Жуковского. Тогда администрация Тюмени еще не приступала к разработке проектной документации на проведение капремонта этого дома (его стоимость может достигать 230 млн рублей).