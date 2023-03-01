Тюменцы почти 3 года арендуют жилье после расселения общежития на улице Жуковского

Стоит отметить, что ещё в конце 2020 года губернатор Тюменской области Александр Моор звонил Руслану Кухаруку из-за жалоб жильцов на состояние дома на Жуковского. Тогда администрация Тюмени еще не приступала к разработке проектной документации на проведение капремонта этого дома (его стоимость может достигать 230 млн рублей).