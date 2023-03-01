Тюменцы 5 лет просят УК и управу спасти их от гонщиков, объезжающих пробки

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
«Водители объезжают пробку со стороны ул. Республики в микрорайоны по Пермякова. Уже сбивали детей, взрослых, проносятся на большой скорости обрызгивая грязью людей, коляски. Сегодня простояла с ребёнком минут пять, чтобы просто перейти дорогу к своему подъезду. Рядом садик, школа. Обращались в УК, ответ: „запрещает администрация“. Обращались в Тюменскую администрацию, отправили в администрацию Восточного округа. Там сказали, что запретов на перекрытие дворов ни каких нет, главное, чтобы по регламенту», — сообщает тюменка.
Позже ей удалось добиться договоренности с представителями управляющей компании, которые пообещали частично перекрыть проезд. Но это было 5 лет назад, с тех пор схема движения не изменилась.
«ГИБДД тоже ни как не реагируют на данную ситуацию, хотя на сколько я знаю за сквозной проезд выписывают штраф! Просто страшно за детей и уже надоело стоять в пробке в своём же дворе», — продолжает женщина.
«Наш город» направил запрос в управу, чтобы узнать о поступавших заявлениях и причинах отказа.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на улице Республики не работает светофор — опора крепления переломилась у основания.