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Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

Тюменцы 5 лет просят УК и управу спасти их от гонщиков, объезжающих пробки

1 марта 2023, 03:38
Фото: 1MI

В Тюмени на улице Пермякова жители просят решить проблему с гонщиками

Во дворе дома по адресу Пермякова, 56 сквозной проезд, которым регулярно пользуются автомобилисты, чтобы объехать пробку на улице Республики. Водители гоняют по проезду так, что жители боятся выходить на дорогу. А управляющая компания и представители управы не собираются решать проблему.
Сюжет
Тюмень
«Водители объезжают пробку со стороны ул. Республики в микрорайоны по Пермякова. Уже сбивали детей, взрослых, проносятся на большой скорости обрызгивая грязью людей, коляски. Сегодня простояла с ребёнком минут пять, чтобы просто перейти дорогу к своему подъезду. Рядом садик, школа. Обращались в УК, ответ: „запрещает администрация“. Обращались в Тюменскую администрацию, отправили в администрацию Восточного округа. Там сказали, что запретов на перекрытие дворов ни каких нет, главное, чтобы по регламенту», — сообщает тюменка.

Позже ей удалось добиться договоренности с представителями управляющей компании, которые пообещали частично перекрыть проезд. Но это было 5 лет назад, с тех пор схема движения не изменилась.

«ГИБДД тоже ни как не реагируют на данную ситуацию, хотя на сколько я знаю за сквозной проезд выписывают штраф! Просто страшно за детей и уже надоело стоять в пробке в своём же дворе», — продолжает женщина.

«Наш город» направил запрос в управу, чтобы узнать о поступавших заявлениях и причинах отказа.

Тюменцы сообщают о пробках на улице Степной из-за сквозного проезда
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что на улице Республики не работает светофор — опора крепления переломилась у основания.

#Алиса Вернер#Тюменская область#Тюмень#ДТП#Дети#Авария#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы
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