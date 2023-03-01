Тюменцев в марте ожидают первые дожди. Температура воздуха будет выше нормы

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Весь март температура воздуха будет выше нормы (она составит почти – 3 градуса). За полный месяц весны в Тюменской области выпадет около 35 мм осадков. Данный показатель тоже выше нормы. Оттепель ожидается с седьмого марта.
В третьей декаде месяца ожидаются дожди. Стабильные 0 градусов установятся только в апреле.
Ранее «Наш город» отмечал, что в первых числах марта в Тюмени ожидается сильный ветер и гололёд.