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Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Тюменцев в марте ожидают первые дожди. Температура воздуха будет выше нормы

1 марта 2023, 14:00
Фото: 1MI

Росгидрометцентр представил прогноз погоды для тюменцев на март

Март в Тюменской области будет тёплым и влажным. По прогнозам Росгидрометцентра, в первом месяце весны выпадет много снега, и пройдут первые дожди. Весеннее тепло следует ожидать ближе к апрелю.

Весь март температура воздуха будет выше нормы (она составит почти – 3 градуса). За полный месяц весны в Тюменской области выпадет около 35 мм осадков. Данный показатель тоже выше нормы. Оттепель ожидается с седьмого марта.

В третьей декаде месяца ожидаются дожди. Стабильные 0 градусов установятся только в апреле.

Ранее «Наш город» отмечал, что в первых числах марта в Тюмени ожидается сильный ветер и гололёд.

Сильный ветер, оттепель и гололед ожидаются в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Погода#Погода в Тюмени#Тюменцы#Новости тюмени#Ветер#Сильный ветер#Работа
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