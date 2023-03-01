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Posted Сегодня, 16:55

Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 18:18

Updated Сегодня, 18:18

Тюменцам напомнили, когда они могут получить выплаты из маткапитала

1 марта 2023, 16:55
Фото: 1MI

В Тюменской области более 400 семей получили право на выплаты из маткапитала

После вступления в силу изменений в законодательстве, некоторые родители получили право на ежемесячные выплаты из средств маткапитала. В настоящее время такой возможностью воспользовались 414 семей, сообщили в региональном отделении Социального Фонда РФ.

С 2023 года выплату можно получить на каждого рожденного ребенка, включая первого. В нашем регионе она составляет 14 176 рублей в месяц.

Условия для получения средств из маткапитала с момента принятия нововведений не изменились: среднедушевой доход менее двух прожиточных минимумов на человека. При этом не имеет значения, есть ли у семей собственная жилплощадь и трудоустроены ли родители.

Чтобы возобновить выплаты, назначенные до 2023 года, нужно написать заявление на каждого ребенка отдельно. Обращение рассмотрят в течение десяти рабочих дней.

Ранее «Наш город» писал, что с 1 февраля материнское пособие на первого ребёнка составит 586 947 рублей, а на второго — 775 628.

 

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#Елена Чебоксарова#Пособия#Маткапитал#Выплаты#Родители#Семья#Тюменская область
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