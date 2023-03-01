Тюменцам напомнили, когда они могут получить выплаты из маткапитала

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
С 2023 года выплату можно получить на каждого рожденного ребенка, включая первого. В нашем регионе она составляет 14 176 рублей в месяц.
Условия для получения средств из маткапитала с момента принятия нововведений не изменились: среднедушевой доход менее двух прожиточных минимумов на человека. При этом не имеет значения, есть ли у семей собственная жилплощадь и трудоустроены ли родители.
Чтобы возобновить выплаты, назначенные до 2023 года, нужно написать заявление на каждого ребенка отдельно. Обращение рассмотрят в течение десяти рабочих дней.
Ранее «Наш город» писал, что с 1 февраля материнское пособие на первого ребёнка составит 586 947 рублей, а на второго — 775 628.