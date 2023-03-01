Тюменской Росгвардии нужны инспекторы и сотрудники наряда реагирования

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Новые сотрудники нужны отделам контроля за оборотом оружия Росгвардии в Тюмени и Тобольске.
Стоит отметить, что инспекторам полагается ежегодная материальная помощь в размере 2 окладов и единоразовая выплата по итогам года.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени представителям рабочих профессий предлагают вакансии с заработной платой более 140 тысяч рублей. Машинисту буровой установки, слесарю по сборке автомобилей готовы платить до 150 тысяч рублей.