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Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Тюменской Росгвардии нужны инспекторы и сотрудники наряда реагирования

1 марта 2023, 11:58
Фото: 1MI

В тюменской Росгвардии не хватает сотрудников

По данным сайта «Работа России», тюменской Росгвардии нужны инспекторы, инженеры по контрольно-измерительным приборам и автоматике, сотрудники наряда реагирования. Им предлагают зарплаты от 20 тысяч рублей.

Новые сотрудники нужны отделам контроля за оборотом оружия Росгвардии в Тюмени и Тобольске.

Стоит отметить, что инспекторам полагается ежегодная материальная помощь в размере 2 окладов и единоразовая выплата по итогам года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени представителям рабочих профессий предлагают вакансии с заработной платой более 140 тысяч рублей. Машинисту буровой установки, слесарю по сборке автомобилей готовы платить до 150 тысяч рублей. 

В Тюмени рабочим готовы платить более 400 тысяч рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Росгвардия#Деньги#Выплаты#Единовременные выплаты
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