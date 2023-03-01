Тюменский университет стал одним из лучших

Стоит отметить, что в локальные рейтинги вузов, составленные отдельно для каждого федерального округа России, вошли 304 образовательные организации из 79 регионов страны. Проект сформирован при поддержке Российского Союза ректоров и информационном содействии Минобрнауки России. Рейтинги разработаны для оценки широкого спектра региональных и узкоспециализированных вузов. Опубликованные рейтинги в меньшей степени зависят от международных факторов по сравнению с пилотной версией. Это выразилось в импортозамещении некоторых зарубежных источников данных и усилении акцента на региональной значимости университетов — новая редакция критериев в большей степени отражает взаимосвязь конкретного вуза и региона его расположения.