Тюменский университет стал одним из лучших

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Государственный аграрный университет Северного Зауралья показал хорошие результаты в научной деятельности (5 место среди вузов УрФО). По уровню образования он смог занять только 20 место.
Стоит отметить, что в рейтинг УрФО вошел только 21 вуз. Он самый немногочисленный по количеству высших учебных заведений. В локальном рейтинге Центрального федерального округа оценку получили 55 университетов.
Первое место в УрФО досталось Челябинскому государственному университету. Второе место занял Технический университет УГМК (г. Верхняя Пышма Свердловской области), ставший единственным частным техническим вузом в топе локальных рейтингов. В тройку призеров по федеральному округу также вошел Уральский государственный юридический университет имени В. Ф. Яковлева (Екатеринбург).
Стоит отметить, что в локальные рейтинги вузов, составленные отдельно для каждого федерального округа России, вошли 304 образовательные организации из 79 регионов страны. Проект сформирован при поддержке Российского Союза ректоров и информационном содействии Минобрнауки России. Рейтинги разработаны для оценки широкого спектра региональных и узкоспециализированных вузов. Опубликованные рейтинги в меньшей степени зависят от международных факторов по сравнению с пилотной версией. Это выразилось в импортозамещении некоторых зарубежных источников данных и усилении акцента на региональной значимости университетов — новая редакция критериев в большей степени отражает взаимосвязь конкретного вуза и региона его расположения.
Ранее «Наш город» сообщал, что студенты ТИУ открыли пункт приема помощи для бездомных животных, находящихся в приюте. По словам волонтеров, животным требуются лекарственные препараты, капли от клещей и блох. Гуманитарную помощь от желающих принимают в 103 кабинете Центра молодежных инициатив или на посту охраны. Студенты собирают ошейники и поводки, гели для мытья посуды, подушки-лежанки, игрушки. По окончании сбора вся гуманитарная помощь будет доставлена в приют «Лучший друг».