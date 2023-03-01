Тюменская область в лидерах по вводу новостроек на душу населения

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В январе 2023 года темпы строительства в 1,7 раза превысили показатели 2022 года.
«В расчете на душу населения ввод составил 0,18 квадратного метра, это в 2,2 раза выше среднероссийского уровня (0,08 кв. м). Тюменская область – лидер в Уральском федеральном округе», – отметил информцентр правительства региона.
Напомним, что за прошлый год строители возвели 2,2 млн квадратных метров жилья.
Ранее «Наш город» отмечал что в Тюмени вторичная недвижимость догоняет первичную по стоимости квадратного метра.