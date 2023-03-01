Тюменская область в лидерах по вводу новостроек на душу населения

Тюменская область вошла в топ-3 регионов РФ по вводу жилья на душу населения

В Тюменской области отмечаются высокие показатели по вводу жилья. Региональные показатели превысили среднероссийские почти в 2 раза. В итоге Тюменская область вошла в топ-3 по вводу новостроек, сообщает информцентр правительства Тюменской области.

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