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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Тюменская область в лидерах по вводу новостроек на душу населения

1 марта 2023, 07:13
Фото: 1MI

Тюменская область вошла в топ-3 регионов РФ по вводу жилья на душу населения

В Тюменской области отмечаются высокие показатели по вводу жилья. Региональные показатели превысили среднероссийские почти в 2 раза. В итоге Тюменская область вошла в топ-3 по вводу новостроек, сообщает информцентр правительства Тюменской области.

В январе 2023 года темпы строительства в 1,7 раза превысили показатели 2022 года.

«В расчете на душу населения ввод составил 0,18 квадратного метра, это в 2,2 раза выше среднероссийского уровня (0,08 кв. м). Тюменская область – лидер в Уральском федеральном округе», – отметил информцентр правительства региона.

Напомним, что за прошлый год строители возвели 2,2 млн квадратных метров жилья.

Ранее «Наш город» отмечал что в Тюмени вторичная недвижимость догоняет первичную по стоимости квадратного метра.

Вторичная недвижимость постепенно догоняет по стоимости новостройки в Тюмени
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