Тюменка воссоединилась со своим детьми, в Тюмени закроют «ЛетоЛето», смертельные духи

Инцидент произошел 2 недели назад. Мужчина пришел в квартиру к бывшей супруге и убил ее сожителя и пожилую маму. Тюменка 1981 года рождения была ранена и попала в больницу. Спустя несколько дней она пришла в себя и была переведена в обычную палату.