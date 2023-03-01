Тюменка воссоединилась со своим детьми, в Тюмени закроют «ЛетоЛето», смертельные духи

Posted Сегодня, 20:18
Published Сегодня, 20:18
Modified Сегодня, 20:18
Updated Сегодня, 20:18
Многодетная мать, выжившая после резни в Тюмени, воссоединилась с детьми.
Инцидент произошел 2 недели назад. Мужчина пришел в квартиру к бывшей супруге и убил ее сожителя и пожилую маму. Тюменка 1981 года рождения была ранена и попала в больницу. Спустя несколько дней она пришла в себя и была переведена в обычную палату.
Шестеро несовершеннолетних детей тюменки на время были помещены в специальные учреждения — центр «Семья» и «Дом малютки». Почти сразу после выписки женщина забрала их домой.
В Тюмени жители получают в соцсетях информацию о смертельных пробниках духов.
В чатах нескольких регионов РФ распространяется информация о людях, которые предлагают понюхать пробники духов. При этом сама парфюмерия отравлена. В пресс-службе УМВД России по Тюменской сообщили «Нашему городу», что информация является фейком.
Сотрудник МВД призывают не обращать внимание на подобные сообщения.
Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» временно закроют для посетителей.
«ЛетоЛето» закроют на несколько дней. Соответствующее объявление появилось в их группе в ВК. Проживание в отеле тоже будет недоступно из-за ремонтных работ.
«В период с 12 по 15 марта включительно проживание в отеле недоступно. 13, 14 и 15 марта термальный курорт «ЛетоЛето» не работает, аквапарк и спа-комплекс будут закрыты для посещения», - сообщается в группе ВК «Термальный курорт «ЛетоЛето» Тюмень».
Полгода назад «Наш город» сообщал, что аквапарк «ЛетоЛето» ограничил общее число посетителей до 1300 в день. Это связанно с сезоном отпусков и каникул. Летом на кассе часто скапливаются большие очереди. Владельцы вынужденно ограничивают число посетителей для того, чтобы всем хватило лежаков, спасательных жилетов и было комфортно.