Тюменец сообщил, что снег скидывают с крыш на территорию детского сада

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:41
Updated Сегодня, 02:41
«Вот так решают проблему уборки снега с крыши здания по улице Большая Заречная, 103. Поделись снегом щедро с соседом, особенно если это детский сад. Убирать за собой необязательно, весна же завтра, само всё растает», — написала местная жительница.
В комментариях тюменцы рассказали, что подобным образом заваливают снегом все территории по улице Николая Чаплина.
«А я еще думала вечером, как так, утром шли в садик, вся территория была убрана подчистую, а вечером тротуар оказался завален сугробом так, что пройти невозможно было», — также ответила одна из подписчиц паблика.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти ответили на жалобы горожан по поводу уборки снега. В ближайшее время им пообещали произвести оперативную очистку территорий от снежных масс.