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Published Сегодня, 02:18

Modified Сегодня, 02:41

Updated Сегодня, 02:41

Тюменец сообщил, что снег скидывают с крыш на территорию детского сада

1 марта 2023, 02:18
Фото: 1MI

В Тюмени складируют снег на территории детского сада

В паблике «ЧС Тюмень» анонимный подписчик поделился видеозаписью, как убирают снег на улице Большая Заречная.Оказалось, что при очистке крыш с домов его складируют возле детского садика.
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Снег
«Вот так решают проблему уборки снега с крыши здания по улице Большая Заречная, 103. Поделись снегом щедро с соседом, особенно если это детский сад. Убирать за собой необязательно, весна же завтра, само всё растает», — написала местная жительница.

В комментариях тюменцы рассказали, что подобным образом заваливают снегом все территории по улице Николая Чаплина.

«А я еще думала вечером, как так, утром шли в садик, вся территория была убрана подчистую, а вечером тротуар оказался завален сугробом так, что пройти невозможно было», —  также ответила одна из подписчиц паблика.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти ответили на жалобы горожан по поводу уборки снега. В ближайшее время им пообещали произвести оперативную очистку территорий от снежных масс.

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#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#Снег#Снегопад#Уборка снега#Уборка улиц
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