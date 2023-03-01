Тюменец сообщил, что снег скидывают с крыш на территорию детского сада

В Тюмени складируют снег на территории детского сада

В паблике «ЧС Тюмень» анонимный подписчик поделился видеозаписью, как убирают снег на улице Большая Заречная.Оказалось, что при очистке крыш с домов его складируют возле детского садика.

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