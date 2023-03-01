Тюменец осужден за незаконную охоту на охраняемой территории

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Дело 58-летнего мужчина рассматривал Мировой суд Тобольского судебного района.
«В суде установлено, что обвиняемый, не имея разрешения на охоту, произвел отстрел самки глухаря на территории заказника регионального значения «Абалакский природно-исторический комплекс» в Тобольском районе», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ущерб от действий злоумышленника составил 42 тысячи рублей. Мужчину оштрафовали на 65 тысяч.
Ранее «Наш город» сообщал, что трагедия произошла в конце ноября 2022 года в Сладковском районе во время охоты на косулю. 40-летний мужчина принял ребенка за животное и совершил два выстрела.