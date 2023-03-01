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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Тюменец осужден за незаконную охоту на охраняемой территории

1 марта 2023, 10:42
Фото: 1MI

Житель Тобольского района осужден за охоту на охраняемой территории

Житель Тобольского района осужден за незаконную охоту. По данным прокуратуры Тюменской области, он произвёл отстрел самки глухаря на особо охраняемой территории в Тюменской области.

Дело 58-летнего мужчина рассматривал Мировой суд Тобольского судебного района.

«В суде установлено, что обвиняемый, не имея разрешения на охоту, произвел отстрел самки глухаря на территории заказника регионального значения «Абалакский природно-исторический комплекс» в Тобольском районе», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ущерб от действий злоумышленника составил 42 тысячи рублей. Мужчину оштрафовали на 65 тысяч.

Ранее «Наш город» сообщал, что трагедия произошла в конце ноября 2022 года в Сладковском районе во время охоты на косулю. 40-летний мужчина принял ребенка за животное и совершил два выстрела.

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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Охота#Незаконная охота#Дела судебные#Уголовные дела#Деньги#Александр Мязин
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