Стали известны имена победителей премии молодых политтехнологов

Posted Сегодня, 21:14
Published Сегодня, 21:14
Modified Сегодня, 21:15
Updated Сегодня, 21:15
Лучшим политическим антикризисом в этом году признана программа Ильи Вихрева, пишет gorod55.ru.
Лучшей кампанией в интернете названа работа Ильи Щеголихина и Екатерины Голубенко.
Спецпризом награжден Виктор Фрадкин за работу, посвященную теме массовой персонализации.
Председателем жюри премии выступил президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. Членами экспертного совета стали лауреаты премии Воротникова 2021 года.
Юрий Воротников (1976–2021 гг.) – ведущий политконсультант России, соавтор популярной книги «Десять шагов по вертикали» – был вторым председателем комитета по политтехнологиям РАСО, главным политтехнологом успешной избирательной кампании партии «Новые люди» в Госдуму.
Учредителями премии имени Воротникова стали друзья и партнеры Юрия, сотрудники компании «Минченко консалтинг».
Каждый год в начале осени проходит научно-практическая конференция, посвященная памяти Юрия Воротникова, под названием «Будущее политических технологий». Этот проект реализуется совместно компанией «Минченко консалтинг», РАСО и ИМИ МГИМО.