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Стали известны имена победителей премии молодых политтехнологов

28 февраля 2023, 21:14
Фото: pxhere.com
В Москве 25 февраля состоялось награждение победителей премии для молодых политтехнологов имени Юрия Воротникова. Мероприятие, организованное комитетом по политтехнологиям РАСО, было приурочено к празднованию Дня политконсультанта.

Лучшим политическим антикризисом в этом году признана программа Ильи Вихрева, пишет gorod55.ru.

Лучшей кампанией в интернете названа работа Ильи Щеголихина и Екатерины Голубенко.

Спецпризом награжден Виктор Фрадкин за работу, посвященную теме массовой персонализации.

Председателем жюри премии выступил президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. Членами экспертного совета стали лауреаты премии Воротникова 2021 года.

Юрий Воротников (1976–2021 гг.) – ведущий политконсультант России, соавтор популярной книги «Десять шагов по вертикали» – был вторым председателем комитета по политтехнологиям РАСО, главным политтехнологом успешной избирательной кампании партии «Новые люди» в Госдуму.

Учредителями премии имени Воротникова стали друзья и партнеры Юрия, сотрудники компании «Минченко консалтинг».

Каждый год в начале осени проходит научно-практическая конференция, посвященная памяти Юрия Воротникова, под названием «Будущее политических технологий». Этот проект реализуется совместно компанией «Минченко консалтинг», РАСО и ИМИ МГИМО.

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