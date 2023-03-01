Сильный ветер, оттепель и гололед ожидаются в Тюмени

В Тюмень придет оттепель, снег и сильный ветер

В ближайшее время погода в областной столице не улучшится. По данным Гисметео, уже 2 марта в Тюмени прогнозируется резкое усиление ветра. Порывы могут достигать 15 метров в секунду.