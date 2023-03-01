Сильный ветер, оттепель и гололед ожидаются в Тюмени

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Температура воздуха в четверг днём составит – 3 градуса. Третьего марта в городе будет пасмурно, к 17:00 скорость ветра повысится до 4-11 м/с.
В выходные дни горожан ожидает оттепель. В субботу температура воздуха повысится до – 5 градусов, но 5 марта потеплеет до + 1. Из-за оттепели на дорогах возможна гололедица. На следующей неделе синоптики ждут в городе относительно теплую погоду.
Ранее «Наш город» сообщил, что первый день весны в Тюмени будет снежным и пасмурным.