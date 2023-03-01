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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Сильный ветер, оттепель и гололед ожидаются в Тюмени

1 марта 2023, 10:32
Фото: 1MI

В Тюмень придет оттепель, снег и сильный ветер

В ближайшее время погода в областной столице не улучшится. По данным Гисметео, уже 2 марта в Тюмени прогнозируется резкое усиление ветра. Порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Температура воздуха в четверг днём составит – 3 градуса. Третьего марта в городе будет пасмурно, к 17:00 скорость ветра повысится до 4-11 м/с.

В выходные дни горожан ожидает оттепель. В субботу температура воздуха повысится до – 5 градусов, но 5 марта потеплеет до + 1. Из-за оттепели на дорогах возможна гололедица. На следующей неделе синоптики ждут в городе относительно теплую погоду.

Ранее «Наш город» сообщил, что первый день весны в Тюмени будет снежным и пасмурным.

В Тюмени первый день весны будет снежным
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Дороги#Безопасность на дорогах#Погода в Тюмени#Водители#Александр Мязин
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