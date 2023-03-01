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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

«Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией новую газораспределительную станцию

1 марта 2023, 10:12
Фото: «Россети Тюмень»
Специалисты компании «Россети Тюмень» обеспечили электричеством важный объект газотранспортной системы Тюменской области.

Это новая газораспределительная станция (ГРС) Газпрома, которая покроет растущие потребности населения, промышленных предприятий и агрохозяйств в «голубом топливе» в Ишимском и Казанском районах Тюменской области.

Работы выполнялись в рамках реализации договора технологического присоединения. Энергетики установили две комплектные трансформаторные подстанции мощностью 25 кВА и 40 кВА и возвели две линии электропередачи общей протяженностью более 2,7 км. Для прокладки трасс ЛЭП энергетики использовали самонесущий изолированный провод (СИП). Контроль параметров качества и объема передачи электроэнергии на ГРС осуществляется с помощью интеллектуальных приборов коммерческого учета с функцией дистанционной передачи данных.

«Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя повышению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области. Новая ГРС будет поставлять газ жителям города Ишима и 30 населенных пунктов Ишимского и Казанского районов.

#Вера Романескул#Тюменская область#Новости#Общество
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