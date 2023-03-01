«Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией новую газораспределительную станцию

Работы выполнялись в рамках реализации договора технологического присоединения. Энергетики установили две комплектные трансформаторные подстанции мощностью 25 кВА и 40 кВА и возвели две линии электропередачи общей протяженностью более 2,7 км. Для прокладки трасс ЛЭП энергетики использовали самонесущий изолированный провод (СИП). Контроль параметров качества и объема передачи электроэнергии на ГРС осуществляется с помощью интеллектуальных приборов коммерческого учета с функцией дистанционной передачи данных.