«Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией новую газораспределительную станцию

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Это новая газораспределительная станция (ГРС) Газпрома, которая покроет растущие потребности населения, промышленных предприятий и агрохозяйств в «голубом топливе» в Ишимском и Казанском районах Тюменской области.
Работы выполнялись в рамках реализации договора технологического присоединения. Энергетики установили две комплектные трансформаторные подстанции мощностью 25 кВА и 40 кВА и возвели две линии электропередачи общей протяженностью более 2,7 км. Для прокладки трасс ЛЭП энергетики использовали самонесущий изолированный провод (СИП). Контроль параметров качества и объема передачи электроэнергии на ГРС осуществляется с помощью интеллектуальных приборов коммерческого учета с функцией дистанционной передачи данных.
«Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя повышению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области. Новая ГРС будет поставлять газ жителям города Ишима и 30 населенных пунктов Ишимского и Казанского районов.