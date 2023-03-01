nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Пятиэтажное здание бывшего общежития снесут на улице Луначарского в Тюмени

1 марта 2023, 11:30
Фото: 1MI

В Тюмени снесут пятиэтажное здание бывшего общежития на улице Луначарского

В областной столице планируется снести пятиэтажное здание, в котором ранее находилось общежитие колледжа производственных и социальных технологий. По данным сайта Госзакупки, сейчас ищут подрядчика для разработки проектной и сметной документации.

На эти цели планируется выделить 917 тысяч рублей. Согласно лота № 32312151713, заявки от подрядчиков принимаются комиссией до 9 марта.

Небольшое кирпичное здание находится на улице Луначарского, ему 60 лет. Жилая площадь объекта составляет около 3 тысяч квадратных метров.

Ранее «Наш город» сообщал, что на месте Червишевского рынка в Тюмени застройщик возведет новый ЖК на 25 этажей. Пока сроки сноса старого здания не называются.

Многоэтажка появится на месте рынка в Тюмени, уголовное дело из-за аварии с Porshe
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экономика#Общежитие#Работа#Тендеры#Снос#Снос домов
Подпишитесь
Арбитражи февраля: мороженое за 10 тысяч, несносный гараж и паленый алкоголь
Сегодня, 10:43
Тюменский университет стал одним из лучших
Сегодня, 11:08
Тюменец осужден за незаконную охоту на охраняемой территории
Сегодня, 10:42
Сильный ветер, оттепель и гололед ожидаются в Тюмени
Сегодня, 10:32
Уволенным тюменским чиновникам дадут новые льготы
Сегодня, 09:34