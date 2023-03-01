Пятиэтажное здание бывшего общежития снесут на улице Луначарского в Тюмени

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
На эти цели планируется выделить 917 тысяч рублей. Согласно лота № 32312151713, заявки от подрядчиков принимаются комиссией до 9 марта.
Небольшое кирпичное здание находится на улице Луначарского, ему 60 лет. Жилая площадь объекта составляет около 3 тысяч квадратных метров.
Ранее «Наш город» сообщал, что на месте Червишевского рынка в Тюмени застройщик возведет новый ЖК на 25 этажей. Пока сроки сноса старого здания не называются.