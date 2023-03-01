Пятиэтажное здание бывшего общежития снесут на улице Луначарского в Тюмени

В Тюмени снесут пятиэтажное здание бывшего общежития на улице Луначарского

В областной столице планируется снести пятиэтажное здание, в котором ранее находилось общежитие колледжа производственных и социальных технологий. По данным сайта Госзакупки, сейчас ищут подрядчика для разработки проектной и сметной документации.