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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Пока муж был на работе: тюменец изнасиловал жену друга

1 марта 2023, 06:34
Фото: 1MI

47-летнего тюменца обвиняют в изнасиловании жены друга

47-летнего тюменца обвиняют в изнасиловании жены друга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, преступление произошло 25 февраля. Мужчина во время распития алкоголя надругался над 31-летней женщиной, пока ее супруг был на работе.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ. Сам обвиняемый свою вину отрицает. Накануне Исетский районный суд принял решение арестовать мужчину до 26 апреля.

Ранее «Наш город» писал, что 32-летнего тюменца, обвиняемого в изнасиловании школьницы, оставили в следственном изоляторе до 6 марта.

32-летнего тюменца, обвиняемого в изнасиловании школьницы, оставили в СИЗО до марта
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#Вера Романескул#Изнасилование#Преступление#Уголовное дело#Новости#Тюменская область
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