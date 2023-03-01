Пока муж был на работе: тюменец изнасиловал жену друга

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
По версии следствия, преступление произошло 25 февраля. Мужчина во время распития алкоголя надругался над 31-летней женщиной, пока ее супруг был на работе.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ. Сам обвиняемый свою вину отрицает. Накануне Исетский районный суд принял решение арестовать мужчину до 26 апреля.
Ранее «Наш город» писал, что 32-летнего тюменца, обвиняемого в изнасиловании школьницы, оставили в следственном изоляторе до 6 марта.