Общественники подсчитали долю подделок на маркетплейсе

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Как передают “Известия”, общественники провели мониторинг 450 селлеров на крупнейших российских онлайн-агрегаторах и выяснили, что примерно половина из них торгуют не маркированными товарами.
Специалисты в области маркировки продукции назвали результаты исследования показательными и добавили, что в основном люди жалуются на один маркетплейс. Сами агрегаторы не согласны с результатами: например, в Wildberries обратили внимание на слишком скромную выборку продавцов.