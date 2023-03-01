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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Общественники подсчитали долю подделок на маркетплейсе

Сегодня, 07:13
Члены «Общественной потребительской инициативы» сделали вывод, что до 50% продавцов обуви, парфюма и бутилированной воды торгуют на маркетплейсах контрафактом либо нелегальными товарами.

Как передают “Известия”, общественники провели мониторинг 450 селлеров на крупнейших российских онлайн-агрегаторах и выяснили, что примерно половина из них торгуют не маркированными товарами.

Специалисты в области маркировки продукции назвали результаты исследования показательными и добавили, что в основном люди жалуются на один маркетплейс. Сами агрегаторы не согласны с результатами: например, в Wildberries обратили внимание на слишком скромную выборку продавцов.

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