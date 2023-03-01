Ночью в районе Восточного округа произошло ДТП

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По предварительным данным, автомобиль Hyundai при выполнении поворота налево не пропустил движущуюся навстречу машину LADA Granta. В результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства выясняются.
Местные жители, которые стали свидетелями автомобильной аварии из окна, сообщили, что между водителями произошла драка, но в пресс-службе УМВД по Тюменской области эту информацию не подтвердили.
Ранее «Наш город» писал, что вчера грузовая машина врезалась в патрульный автомобиль ГИБДД на Объездной дороге.