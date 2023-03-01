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Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

Ночью в районе Восточного округа произошло ДТП

1 марта 2023, 04:37
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени на перекрёстке улиц Василия Гольцова и Евгения Богдановича произошло ДТП

В 23.30 на улице Василия Гольцова, 10, столкнулись автомобили Hyundai и LADA Granta, сообщили «Нашему городу» в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
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ДТП

По предварительным данным, автомобиль Hyundai при выполнении поворота налево не пропустил движущуюся навстречу машину LADA GrantaВ результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства выясняются.

Местные жители, которые стали свидетелями автомобильной аварии из окна, сообщили, что между водителями произошла драка, но в пресс-службе УМВД по Тюменской области эту информацию не подтвердили.

Ранее «Наш город» писал, что вчера  грузовая машина врезалась в патрульный автомобиль ГИБДД на Объездной дороге.

В Тюмени грузовик врезался в машину ГИБДД, пострадали два инспектора. Видео
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Фото: Наш город
В Тюмени грузовик врезался в машину ГИБДД, пострадали два инспектора. Видео
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#Елена Чебоксарова#ДТП#Авария#Дороги#Авто#Автомобилисты#Автомобиль#Восточный округ Тюмени
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