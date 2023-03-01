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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Неизвестный сбил насмерть собаку из приюта и бросил её умирать

1 марта 2023, 05:56
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени водитель сбил собаку и оставил ее умирать на дороге

На улице Дмитрова обнаружен труп чипированной собаки. Судя по следам собаку сбили на дороге и оттащили на крышку теплоузла умирать.
Сюжет
ДТП

Желтая бирка на ушке собаки сигнализирует о том, что она уже была отловлена специалистами МКУ «ЛесПаркХоз», собаку привили, стерилизовали и, убедившись в том, что она не агрессивна, отпустили в место отлова.

Однако позже ее сбил местный водитель, который оттащил еще живого пса на обочину и поспешил скрыться с места происшествия, оставив собаку истекать кровью. 

В «ЛесПаркхозе» «Нашему городу» сообщили о том, что им уже поступила заявка на вывоз тела собаки.

Тюменскому живодеру, разрубившему топором голову псу, грозит тюрьма
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменского живодера, разрубившего топором голову псу Оскару, будут судить. Он может отправиться в тюрьму на срок до трех лет.

#Алиса Вернер#ДТП#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Тюмень#Тюменская область
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