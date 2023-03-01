Неизвестный сбил насмерть собаку из приюта и бросил её умирать

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Желтая бирка на ушке собаки сигнализирует о том, что она уже была отловлена специалистами МКУ «ЛесПаркХоз», собаку привили, стерилизовали и, убедившись в том, что она не агрессивна, отпустили в место отлова.
Однако позже ее сбил местный водитель, который оттащил еще живого пса на обочину и поспешил скрыться с места происшествия, оставив собаку истекать кровью.
В «ЛесПаркхозе» «Нашему городу» сообщили о том, что им уже поступила заявка на вывоз тела собаки.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменского живодера, разрубившего топором голову псу Оскару, будут судить. Он может отправиться в тюрьму на срок до трех лет.