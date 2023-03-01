Мошенники похитили у тюменцев более 23 млн рублей

Но этого ему было мало, поэтому он придумал новый план обмана. так он вовлек в свою деятельность мужчину 22 лет и девушку 19 лет. Коллективно они оформляли кредиты на тюменцев 18-20 лет, они сопровождали их при покупке дорогостоящей техники, администрировали общение с потерпевшими в мессенджерах.



Девушка, участвовавшая в махинациях после соглашения о сотрудничестве отпущена под подписку о невыезде. Двое молодых людей сейчас под стражей ожидают суда.