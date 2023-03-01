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Мошенники похитили у тюменцев более 23 млн рублей

1 марта 2023, 04:51
Фото: 1MI

В Тюмени группа мошенников похитила более 23 млн рублей

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по делу мошенников, которые оформляли на молодых тюменцев крупные кредиты. Под махинации преступной группировки попал 191 человек.
Сюжет
Тюмень

Группу мошенников обвиняют по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группировкой с причинением значительного ущерба гражданину.

Следователи выяснили, что с июня 2019 года по март 2020 года 29-летний обвиняемый — лидер группы, убеждал своих знакомых передать ему в долг новые смартфоны, которые позже он продавал в комиссионках.

Но этого ему было мало, поэтому он придумал новый план обмана. так он вовлек в свою деятельность мужчину 22 лет и девушку 19 лет. Коллективно они оформляли кредиты на тюменцев 18-20 лет, они сопровождали их при покупке дорогостоящей техники, администрировали общение с потерпевшими в мессенджерах.

Девушка, участвовавшая в махинациях после соглашения о сотрудничестве отпущена под подписку о невыезде. Двое молодых людей сейчас под стражей ожидают суда.

Тюменка перечислила мошенникам около 4 миллионов рублей
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, как мошенники вынудили тюменку перевести им 4 миллиона рублей.

#Алиса Вернер#Мошенники#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Суд
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