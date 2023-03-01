Мошенники похитили у тюменцев более 23 млн рублей

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Группу мошенников обвиняют по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группировкой с причинением значительного ущерба гражданину.
Следователи выяснили, что с июня 2019 года по март 2020 года 29-летний обвиняемый — лидер группы, убеждал своих знакомых передать ему в долг новые смартфоны, которые позже он продавал в комиссионках.
Но этого ему было мало, поэтому он придумал новый план обмана. так он вовлек в свою деятельность мужчину 22 лет и девушку 19 лет. Коллективно они оформляли кредиты на тюменцев 18-20 лет, они сопровождали их при покупке дорогостоящей техники, администрировали общение с потерпевшими в мессенджерах.
Девушка, участвовавшая в махинациях после соглашения о сотрудничестве отпущена под подписку о невыезде. Двое молодых людей сейчас под стражей ожидают суда.