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Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Многодетная мать, выжившая после резни в Тюмени, воссоединилась с детьми

1 марта 2023, 04:28
Фото: 1MI

Тюменка, выжившая после нападения бывшего мужа, забрала детей домой

Тюменка, выжившая после нападения бывшего мужа, после выписки из больницы забрала детей домой. Об этом «Нашему городу» рассказали в департаменте социального развития региона.
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Дети

Напомним, страшный инцидент произошел 19 февраля в квартире дома на улице Тульской. Мужчина ворвался в квартиру к экс-супруге и зарезал ее сожителя и пожилую мать. Сама женщина оказалась ранена и попала в реанимацию.

Как рассказали «Нашему городу» соседи семьи, у тюменки семеро детей. Старшая дочь уже замужем, а потому живет отдельно. Сына-подростка и одной из дочерей в момент трагедии не было дома. Мальчик был на прогулке, а девочка — в больнице. В квартире находились лишь младшие дети. Мужчина, к счастью, их не тронул.

После случившегося детей отправили в учреждения по возрастам. Старших — в центр «Семья», младших — в «Дом малютки».

Их мать спустя два дня пришла в себя. А 27 февраля появились данные о том, что женщину выписали из медучреждения. Сразу после это, по данным департамента соцразвития, тюменка забрала домой детей.

«Старшие дети уже с мамой, младших мама планирует забрать в ближайшее время», — рассказали «Нашему городу» в ведомстве.
«Это нормальный поступок для матери. Мы надеялись, что с ней все будет хорошо и она сможет в скором времени забрать детей», — добавил Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

Мужчину, совершившего страшное преступление, после случившегося задержали и отправили под арест до апреля. Возбуждено уголовное дело.

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#Вера Романескул#Дети#Убийство#Семья#Уголовное дело#УК РФ#Новости#Тюменская область
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