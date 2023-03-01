Многодетная мать, выжившая после резни в Тюмени, воссоединилась с детьми

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Напомним, страшный инцидент произошел 19 февраля в квартире дома на улице Тульской. Мужчина ворвался в квартиру к экс-супруге и зарезал ее сожителя и пожилую мать. Сама женщина оказалась ранена и попала в реанимацию.
Как рассказали «Нашему городу» соседи семьи, у тюменки семеро детей. Старшая дочь уже замужем, а потому живет отдельно. Сына-подростка и одной из дочерей в момент трагедии не было дома. Мальчик был на прогулке, а девочка — в больнице. В квартире находились лишь младшие дети. Мужчина, к счастью, их не тронул.
После случившегося детей отправили в учреждения по возрастам. Старших — в центр «Семья», младших — в «Дом малютки».
«Старшие дети уже с мамой, младших мама планирует забрать в ближайшее время», — рассказали «Нашему городу» в ведомстве.
«Это нормальный поступок для матери. Мы надеялись, что с ней все будет хорошо и она сможет в скором времени забрать детей», — добавил Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.
Мужчину, совершившего страшное преступление, после случившегося задержали и отправили под арест до апреля. Возбуждено уголовное дело.