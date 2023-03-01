Многодетная мать, выжившая после резни в Тюмени, воссоединилась с детьми

Как рассказали «Нашему городу» соседи семьи, у тюменки семеро детей. Старшая дочь уже замужем, а потому живет отдельно. Сына-подростка и одной из дочерей в момент трагедии не было дома. Мальчик был на прогулке, а девочка — в больнице. В квартире находились лишь младшие дети. Мужчина, к счастью, их не тронул.