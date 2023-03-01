«Кофту сзади покажи»: полиция проверяла подростков на причастность к ЧВК «Редан»

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
С 17 часов до самого вечера сотрудники полиции дежурили у тюменского ЦУМа. Часть людей в форме проводила с подростками разъяснительные беседы — молодых людей останавливали прямо у входа, вносили в список и расспрашивали о целе визита, также их проверяли на причастность к ЧВК «Рёдан».
«На входе меня попросили снять куртку и показать принт на спине. Но у меня его там не было. Сотрудница полиции сказала, что у „ЧВК Рёдан“ такие же челки, как у меня, поэтому я должен показать толстовку», — рассказал «Нашему городу» один из подростков.
К 18:00, как минимум, двоих подростков задержали. Их посадили в полицейскую машину после того, как они объяснили сотрудникам правоохранительных органов, что выступают против «лиц нетрадиционной сексуальной ориентации с челками и пауками». Они также прямо сказали полиции, что готовы вступить с ними в драку.
Позже был задержан еще один молодой человек — полицейских смутило, что он пришел с перцовым баллончиком.
«Пока не комментируем», — ответили в УМВД по Тюменской области «Нашему городу» на вопрос о количестве задержанных и последствиях для них.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что аналогичное мероприятие проводилось в ТРЦ «Кристалл», где также работали сотрудники полиции.