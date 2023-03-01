«Кофту сзади покажи»: полиция проверяла подростков на причастность к ЧВК «Редан»

К 18:00, как минимум, двоих подростков задержали. Их посадили в полицейскую машину после того, как они объяснили сотрудникам правоохранительных органов, что выступают против «лиц нетрадиционной сексуальной ориентации с челками и пауками». Они также прямо сказали полиции, что готовы вступить с ними в драку.