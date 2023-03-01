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Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

«Кофту сзади покажи»: полиция проверяла подростков на причастность к ЧВК «Редан»

1 марта 2023, 04:08
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени силовики устроили облаву на подростков возле ЦУМа, есть задержанные

Вчера у центрального универмага Тюмени сосредоточилось более 20 сотрудников полиции. Они не пускали подростков в торговый центр и настоятельно просили их уйти домой. Нескольких ребят, у которых при себе были средства самообороны задержали.
Сюжет
Тюмень

С 17 часов до самого вечера сотрудники полиции дежурили у тюменского ЦУМа. Часть людей в форме проводила с подростками разъяснительные беседы — молодых людей останавливали прямо у входа, вносили в список и расспрашивали о целе визита, также их проверяли на причастность к ЧВК «Рёдан».

«На входе меня попросили снять куртку и показать принт на спине. Но у меня его там не было. Сотрудница полиции сказала, что у „ЧВК Рёдан“ такие же челки, как у меня, поэтому я должен показать толстовку», — рассказал «Нашему городу» один из подростков.
Фото: nashgorod.ru

К 18:00, как минимум, двоих подростков задержали. Их посадили в полицейскую машину после того, как они объяснили сотрудникам правоохранительных органов, что выступают против «лиц нетрадиционной сексуальной ориентации с челками и пауками». Они также прямо сказали полиции, что готовы вступить с ними в драку.

Позже был задержан еще один молодой человек — полицейских смутило, что он пришел с перцовым баллончиком.

Фото: nashgorod.ru
«Пока не комментируем», — ответили в УМВД по Тюменской области «Нашему городу» на вопрос о количестве задержанных и последствиях для них.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что аналогичное мероприятие проводилось в ТРЦ «Кристалл», где также работали сотрудники полиции.

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