Какие изменения ждут тюменцев с 1 марта

С 1 марта жильцам домов, которые не находились в квартире или доме более 5 дней подряд будут предоставлять перерасчет за вывоз мусора. Ранее у россиян такой возможности не было, гражданин мог оставить квартиру не месяцы или даже годы, однако платить за вывоз ТКО ему все равно приходилось.