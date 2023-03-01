Какие изменения ждут тюменцев с 1 марта

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С 1 марта 2023 года вступает в силу новая редакция ПДД, где впервые использовано понятие «средство индивидуальной мобильности». К ним отнесли все «новые» виды транспорта, которые вызывали бурю негодований и массу споров об их принадлежности. Это электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и подобный изобретения современности.
С 1 марта жильцам домов, которые не находились в квартире или доме более 5 дней подряд будут предоставлять перерасчет за вывоз мусора. Ранее у россиян такой возможности не было, гражданин мог оставить квартиру не месяцы или даже годы, однако платить за вывоз ТКО ему все равно приходилось.
С первого весеннего дня 2023 года официально будет упрощены требования к сжиганию листвы и горючего мусора на дачном участке.
Вместе с тем начнут действовать изменение, которые внесли в Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Они обязывают устанавливать в жилье многодетных семей автономные дымовые извещатели.
Это нововведение касается документов, сообщающих о получении среднего профессионального образования. Предполагается, что такая система поможет работодателям быстро получить доступ к цифровому паспорту компетенций.
Правила продажи животных станут более строгими в связи со вступлением в силу закона об ответственном обращении с животными.
Пользователи портала госуслуг с 1 марта 2023 года будут иметь возможность подключить второй фактор авторизации. С июня его подключение станет обязательным для всех.
С сегодняшнего дгя в Москве, Московской и Белгородской области стартует эксперимент по дистанционной торговле рецептурными препаратами. Длится он будет 3 года, после чего результаты будут исследованы, что может повлечь дополнительные изменения в законодательстве.
Также с 1 марта 2023 года маркетплейсы будут включены в перечень юридических лиц. На них начнут распространяться требования по обороту маркированных товаров. Также, согласно Федеральному закону от 27.01.2023 №1-ФЗ, акциз на табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания, повысится. Это касается испарителей, вейпов, «айкосов» и других заменителей сигарет.
Персональные данные владельцев недвижимости будут предоставляться третьим лицам только с согласия гражданина.
Также при предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания, а также банкам и некредитным финансовым организациям запрещается использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов.
С 1 марта российские стандарты социальной защиты начнут действовать в ЛНР, ДНР, в Херсонской и Запорожской областях.