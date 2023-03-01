«Из-за снега въехали в бордюр»: жители Мыса просят очистить дороги

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
«Хотелось бы, чтобы в Тюмени, особенно на Мысу и в подобных районах, убирали дороги, пешеходные тротуары и парковки. Из-за большого количества снега мы наткнулись на бордюр и не могли выехать минут 20. Убедительная просьба: смотреть внимательнее на дороги и окружающие их места!» — предупредила горожанка.
Напомним, ранее «Наш город» писал, что первый день весны снова будет снежным. За минувшие сутки дорожные службы вывезли с городских улиц более 22 тысяч кубометров снега. В ближайшее время тюменские власти обещали очистить территории в районе Лесобазы.