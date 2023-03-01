«Из-за снега въехали в бордюр»: жители Мыса просят очистить дороги

Напомним, ранее «Наш город» писал, что первый день весны снова будет снежным. За минувшие сутки дорожные службы вывезли с городских улиц более 22 тысяч кубометров снега. В ближайшее время тюменские власти обещали очистить территории в районе Лесобазы.