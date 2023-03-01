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Posted Сегодня, 02:52

Published Сегодня, 02:52

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

«Из-за снега въехали в бордюр»: жители Мыса просят очистить дороги

1 марта 2023, 02:52
Фото: 1MI

Тюменцы сообщили о сугробах в районе Мыса

В паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба от местной жительницы на неубранный снег с дорог, тротуаров и парковок в районе Мыса.
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Снег
«Хотелось бы, чтобы в Тюмени, особенно на Мысу и в подобных районах, убирали дороги, пешеходные тротуары и парковки. Из-за большого количества снега мы наткнулись на бордюр и не могли выехать минут 20. Убедительная просьба: смотреть внимательнее на дороги и окружающие их места!» — предупредила горожанка.

Напомним, ранее «Наш город» писал, что первый день весны снова будет снежным. За минувшие сутки дорожные службы вывезли с городских улиц более 22 тысяч кубометров снега. В ближайшее время тюменские власти обещали очистить территории в районе Лесобазы.

 

 

В Тюмени первый день весны будет снежным
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#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#Снег#Снегопад#Аномальный снегопад#Уборка снега#Новости тюмени#Общество#Безопасность на дорогах
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