Эксперты рассказали, что произошло с рынком недвижимости Турции после землетрясения

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Основные изменения коснулись только спроса на жилье в Турции: некоторые компании в России приостанавливали его продажу, другие поставили запросы на совершение сделок на паузу, пишет NEWS.ru.
В одной из компании по продаже зарубежной недвижимости подчеркнули, что медианный бюджет (больше и меньше которого тратили на покупку квартир и домов по 50% клиентов) у покупателей из России составляет 142 тыс евро.
По словам Елены Никитиной, основателя компании по зарубежной недвижимости, многие ее клиенты приобретают недвижимость в Турции с целью получения гражданства через инвестиции в Стамбуле и Бодруме. Землетрясение не повлияло и на число клиентов, оно остается на прежнем уровне, поскольку вариантов для получения гражданства не так много, добавила эксперт.
«Однако они не торопятся переориентироваться на другие страны. Связано это в первую очередь с тем, что цель многих покупателей из России — получение гражданства за инвестиции, а кроме Турции из доступных программ — только Гренада и Вануату», — пояснила Никитина.
Елена Никитина также отметила, что в самой Турции сильно вырос спрос на аренду квадратных метров, так как местное население из пострадавших районов начало переезжать в другие.