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Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Эксперты рассказали, что произошло с рынком недвижимости Турции после землетрясения

Сегодня, 15:27
После землетрясения произошедшего в Турции в феврале, разрушения коснулись только жилых зданий, однако цены на недвижимость остались на прежнем уровне. Такого мнения придерживаются многие руководители риэлторских компаний.

Основные изменения коснулись только спроса на жилье в Турции: некоторые компании в России приостанавливали его продажу, другие поставили запросы на совершение сделок на паузу, пишет NEWS.ru.

В одной из компании по продаже зарубежной недвижимости подчеркнули, что медианный бюджет (больше и меньше которого тратили на покупку квартир и домов по 50% клиентов) у покупателей из России составляет 142 тыс евро.

По словам Елены Никитиной, основателя компании по зарубежной недвижимости, многие ее клиенты приобретают недвижимость в Турции с целью получения гражданства через инвестиции в Стамбуле и Бодруме. Землетрясение не повлияло и на число клиентов, оно остается на прежнем уровне, поскольку вариантов для получения гражданства не так много, добавила эксперт.

«Однако они не торопятся переориентироваться на другие страны. Связано это в первую очередь с тем, что цель многих покупателей из России — получение гражданства за инвестиции, а кроме Турции из доступных программ — только Гренада и Вануату», — пояснила Никитина.

Елена Никитина также отметила, что в самой Турции сильно вырос спрос на аренду квадратных метров, так как местное население из пострадавших районов начало переезжать в другие.

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