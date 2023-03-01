Эксперты рассказали, что произошло с рынком недвижимости Турции после землетрясения

По словам Елены Никитиной, основателя компании по зарубежной недвижимости, многие ее клиенты приобретают недвижимость в Турции с целью получения гражданства через инвестиции в Стамбуле и Бодруме. Землетрясение не повлияло и на число клиентов, оно остается на прежнем уровне, поскольку вариантов для получения гражданства не так много, добавила эксперт.