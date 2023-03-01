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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

«Единая Россия» начинает избирательную кампанию 3 марта

1 марта 2023, 06:26
Фото: 1MI

Внутрипартийные праймериз начнутся в Тюменской области 3 марта

Один из вопросов повестки заседания Президиума Генсовета «Единой России» был посвящен предстоящему началу предварительного голосования. Об этом рассказал координатор в УрФО Иван Квитка в своем тг-канале. Кандидатов будут отбирать на выборы губернатора и депутатов в гордуму Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Иван Квитка, депутат Госдумы и координатор «Единой России» в УрФО, сообщил, что выдвижение кандидатов для участия в предварительном голосовании будет длиться до 27 апреля. 28 мая будут подведены итоги предварительных выборов в регионах.

Кандидаты, вошедшие в число лидеров, будут представлять партию на сентябрьских выборах. Известно, что тогда по всей стране пройдет 78 избирательных кампаний. Гражданам предстоит выбрать депутатов 20 заксобраний, 16 гордум столиц регионов, а также органов местного самоуправления.

Также в 25 субъектах пройдут выборы глав регионов, в их число входит Тюменская область, где действующим губернатором является Александр Моор.

«Для координации работы реготделений Партии, избирательных штабов и кандидатов определён состав уполномоченных на выборах в регионах. Как уполномоченный от Партии эти направления буду курировать в Свердловской, Тюменской областях и Югре», — рассказывает Иван Квитка.

На проведение губернаторской кампании в Тюменской области в бюджете региона запланировано потратить более 600 млн. рублей.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что более 2 тысяч избирательных комиссий будут работать в Тюменской области на выборах губернатора региона. Из них более 1 тысячи — на территории юга региона, порядка 740 в Югре и 210 — на Ямале.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Политика#Тюмень#Тюменская область
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