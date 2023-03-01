Дефицит! Сколько вакансий приходится на одного соискателя в Тюменской области

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Сообщается, что по всей России спрос на рабочую силу в четвертом квартале 2022 года снизился на 17,6%, однако численность вставших на биржу труда уменьшилась еще более значительно — на 32,3%.
По данным экспертов в Тюменской области сейчас приходится 3,9 вакансии. Однако ситуацию можно назвать спорной, так как данным аналитиков исследовательского центра «Зарплаты.ру», с начала года число резюме увеличилось на 51%., а число вакансий сократилось на 16%.
У работодателей до сих пор в приоритете курьеры, монтажники, менеджеры и водители строительной техники. Им обещают платить до 400 тысяч рублей.