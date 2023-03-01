Дефицит! Сколько вакансий приходится на одного соискателя в Тюменской области

По данным экспертов в Тюменской области сейчас приходится 3,9 вакансии. Однако ситуацию можно назвать спорной, так как данным аналитиков исследовательского центра «Зарплаты.ру», с начала года число резюме увеличилось на 51%., а число вакансий сократилось на 16%.