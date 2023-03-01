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Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Дефицит! Сколько вакансий приходится на одного соискателя в Тюменской области

1 марта 2023, 05:38
Фото: 1MI

В Тюменской области на одного соискателя приходится 3,9 вакансии

Разрыв между спросом и предложением достиг рекордного показателя — на российском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей. Об этом «Нашему городу» сообщили в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
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Тюмень

Сообщается, что по всей России спрос на рабочую силу в четвертом квартале 2022 года снизился на 17,6%, однако численность вставших на биржу труда уменьшилась еще более значительно — на 32,3%.

По данным экспертов в Тюменской области сейчас приходится 3,9 вакансии. Однако ситуацию можно назвать спорной, так как данным аналитиков исследовательского центра «Зарплаты.ру», с начала года число резюме увеличилось на 51%., а число вакансий сократилось на 16%.

У работодателей до сих пор в приоритете курьеры, монтажники, менеджеры и водители строительной техники. Им обещают платить до 400 тысяч рублей.

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#Алиса Вернер#Тюменская область#Тюмень#Работодатели#Работодатель#Дорожные работы#Строительные работы#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа
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