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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Дачники в Viber оскорбляли героя России

1 марта 2023, 06:27
Фото: 1MI

Тюменский суд защитил репутацию героя России от разгневанных садоводов

Семерым дачникам из СНТ» Лесная сказка» назначили штраф в виде 83 тысяч рублей, за то, что они травили соседа, который является героем Российской Федерации, в группе Viber.
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Суд

Члены СНТ создали в Viber несколько диалогов, где насчитывалось около 425-428 участников. Там семеро дачников распространяли сведения порочащие его честь и достоинство соседа Владимира Ильича, имеющего звания героя России.

Эти сведения действительности не соответствовали, что установили следователи, а также этот факт был доказан в суде. А потому Ленинский районный суд взыскал с ответчиков в пользу истца 83 000 рублей в счёт компенсации морального вреда.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тобольский кондуктор подал в суд на пассажира, который его оскорбил.

#Алиса Вернер#Награда#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Суд#Тюмень#Тюменская область
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