Дачники в Viber оскорбляли героя России

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Updated Сегодня, 06:29
Члены СНТ создали в Viber несколько диалогов, где насчитывалось около 425-428 участников. Там семеро дачников распространяли сведения порочащие его честь и достоинство соседа Владимира Ильича, имеющего звания героя России.
Эти сведения действительности не соответствовали, что установили следователи, а также этот факт был доказан в суде. А потому Ленинский районный суд взыскал с ответчиков в пользу истца 83 000 рублей в счёт компенсации морального вреда.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тобольский кондуктор подал в суд на пассажира, который его оскорбил.