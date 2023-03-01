Арбитражи февраля: мороженое за 10 тысяч, несносный гараж и паленый алкоголь

После исследования обстоятельств дела, выяснилось что предприниматель закупал товары у «Саяны — 2000» и обычно исправно платил. Однако после очередной поставки заказчик необходимую сумму не перевел, к тому же имел долг еще за прошлый завоз в размере 218 рублей. Сначала поставщики направили предпринимателю претензию, однако ответ на нее получен не был. После этого последовал судебный иск.