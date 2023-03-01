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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Арбитражи февраля: мороженое за 10 тысяч, несносный гараж и паленый алкоголь

1 марта 2023, 10:43
Фото: 1MI

Какие дела в Тюмени рассматривал арбитражный суд в феврале

В феврале много дел было связано с деятельностью предпринимателей, так один из них не заплатил за мороженое, другой — толкал паленую водку. Еще одно крупное дело было связано с гаражом, который никак не могли поделить между застройщиком и местным кооперативом.
Сюжет
Суд

«Саяны — 9000» или краденое мороженое

ООО «Саяны — 2000», производящее мороженое и десерты подало иск на ИП Гулизаде Шахаввединну Фазил оглы. По мнению заявителя владелец предприятия задолжал фирме 9, 9 тысяч рублей.

После исследования обстоятельств дела, выяснилось что предприниматель закупал товары у «Саяны — 2000» и обычно исправно платил. Однако после очередной поставки заказчик необходимую сумму не перевел, к тому же имел долг еще за прошлый завоз в размере 218 рублей. Сначала поставщики направили предпринимателю претензию, однако ответ на нее получен не был. После этого последовал судебный иск.

Суд счел заявление обоснованным, а также подтвердил необходимость выплаты неустойки в размере 2,6 тысяч рублей. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил «Взыскать с индивидуального предпринимателя Гулизаде Шахаввединну Фазил оглы в пользу „Саяны — 2000“ задолженность в размере 7 217 рублей 55 копеек, неустойку в размере 2 695 рублей 63 копейки, а также 2 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины».

Фото: 1MI

Отдай гараж!

«Тюменский специализированный застройщик» подал иск на Кооператив по строительству и эксплуатации коллективных гаражей для автомобилей и индивидуальных владельцев «Сатурн-2», а также на городскую администрацию с заявлением на право владения гаражом №17, расположенного на Барабинской, д. 1, стр. 2. К участию в деле также привлекли бывшего владельца спорного гаража — Михаила Теренина.

Ни один из ответчиков в зал суда не явился, а потому дело было рассмотрено без их участия. Также никто их не попытался оспорить заявление истца.

Заявитель ссылается на то, что он является членом «Сатурн-2» так как между истцом и бывшим владельцем был заключен договор купли-продажи гаражного бокса. В суде он предоставил документы, подтверждающие заключение сделки. Но распоряжением главы Администрации центрального района города Тюмени «Сатурну-2» разрешили вести деятельность на всей территории кооператива, включая землю и спорный гараж.

В постановлении не было учтено, что собственник имеет право на продажу имущества при условии, что у него нет долгов перед кооперативом. Также не было учтено, что у гаража теперь новый владелец, который вправе распоряжаться своим имуществом.

А потому суд иск удовлетворил и признал право собственности «Тюменского специализированного застройщика» на гараж №17.

Фото: 1MI

Нет акцизы — 250 тысяч

Столько заплатит тюменский предприниматель Мубариз Самад оглы Рустамов за оборот алкоголя без лицензии.

Иск на торговца подал начальник ОИАЗ УМВД России по Тюмени. В ходе проверки он обнаружил, что алкоголь, продаваемый в магазине Рустамова в доме № 32 на улице Минской не имеет лицензии. Вдобавок это уже не первое замечание по данному поводу, направленное в адрес предпринимателя.

Мужчину привлекли к ответственности по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ. Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 250 000 рублей с направлением на уничтожение незарегистрированной водки, которая ранее была изъята в соответствии с протоколом.

#Алиса Вернер#Суд#Арбитражный суд#Мороженое#Предприниматель#Предпринимательство#Предприниматели#Поддерживаем предпринимателей#Тюменская область#Тюмень
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