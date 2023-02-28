«За зиму ни разу не чистили»: тюменцы тонут в снежных завалах у своих домов

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В своем телеграм-канале мы провели опрос, чтобы узнать мнения тюменцев об уборке города после последнего снегопада. Из 500 опрошенных лишь 10% оценили качество работ, как «очень хорошо», 26% выбрали вариант «хорошо», за «плохо» проголосовали 34% респондентов, за «очень плохо» — 30%.
«Ознакомьтесь с муниципальными контрактами на уборку снега и техзаданиями к ним. Подрядчики не отрабатывают деньги, которые получают. Про управляющие компании вообще молчу», — считает читатель «Нашего города».
Некоторые жители города все же просили быть снисходительнее к организации уборке и предлагали сравнить ее качество с работами в Перми и других соседних городах. Однако эти заявления недовольных не устроили.
«Тут некоторые граждане высказались, мол, „не нойте, вот у соседей еще хуже“. Это сомнительная позиция — равняться на тех, у кого хуже. Было время, когда в Тюмени снег „в воздухе ловили“ и вся уборочная техника была свежая и в достаточном количестве. Ну, а с нынешним руководителем имеем, что имеем. Опять. раздолбанные дороги и снег по колено», — высказался другой читатель.
Вдобавок на портале «Тюмень-наш дом» горожане за день оставили более 25 жалоб, касающихся уборки снега и его складирования.
Горожане также оставили более 25 жалоб на портале «Тюмень-наш дом», где высказывали недовольства, касательно качества, регулярности и соблюдения норм уборки снега. Некоторые из сообщений авторы пишут далеко не в первый раз.
«За всю зиму ни разу во всем дворе не убрали снег до дворе. На парковку вообще заехать уже невозможно. В арках между дома сплошная наледь. Неоднократные звонки в управляющую компанию не дают результата. Видимо ждут, когда придет весна и всё это растает и превратиться в сплошное болото. Или кто-нибудь поскользнется — свернет себе шею или сломает на машине бампер», — сообщает жительница дома № 99 на улице Мельникайте.
С похожей проблемой столкнулась жительница 39-го дома на проезде Заречном. Она сообщает, что парковка у ее дома за все 3 месяца зимы ни разу не была очищена от снега, в связи с чем там регулярно застревают машины.
Пока од тюменцы пытаются повлиять на ответственных лиц и заставить их выполнить работу качественно, другие уже отчаялись и находят свои методы борьбы.
«Мне моя лопата помогает почистить парковку моей машины до прохода техники и после», — сообщает наша читательница.
Однако ее спортивных подход не был оценен.
«Кто-то получает деньги за это и не выполняет добросовестно работы, а мы должны лопаты брать? И да, дворник тоже деньги получает за свою работу. Если одного дворника мало, то необходимо Вашей управляющей компании нанимать второго», — ответил ей тюменец.
На сегодняшний день проблемы с уборкой наблюдаются по следующим адресам:
Ранее «Наш город» составлял список самых недобросовестных управляющих компаний, на которые чаще всего поступают жалобы местных жителей. В их число попали компании: «Инпрос», УютСервисБыт» и «Спрут». Также жители города недовольны «УК по СЖФ», УК «Скандиа», УК «Вектор», УК «Тарман», УК «Запад», УК «Амега», УК «Жилищный сервис», УК «Проспект», УК «Бохара», УК «Линейная», УК «ТЭСК».