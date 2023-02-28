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Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

«За зиму ни разу не чистили»: тюменцы тонут в снежных завалах у своих домов

28 февраля 2023, 11:13
Фото: 1MI

Тюменцы пожаловались на складирование снега во дворах

28 февраля тюменцы написали более двух десятков жалоб на уборку снега. Причем некоторые горожане отмечают, что проблема со снежными завалами не решалась в течение всего зимнего периода.
Сюжет
Тюмень

Ситуация стабильная — «плохо и очень плохо»

В своем телеграм-канале мы провели опрос, чтобы узнать мнения тюменцев об уборке города после последнего снегопада. Из 500 опрошенных лишь 10% оценили качество работ, как «очень хорошо», 26% выбрали вариант «хорошо», за «плохо» проголосовали 34% респондентов, за «очень плохо» — 30%.

«Ознакомьтесь с муниципальными контрактами на уборку снега и техзаданиями к ним. Подрядчики не отрабатывают деньги, которые получают. Про управляющие компании вообще молчу», — считает читатель «Нашего города».

Некоторые жители города все же просили быть снисходительнее к организации уборке и предлагали сравнить ее качество с работами в Перми и других соседних городах. Однако эти заявления недовольных не устроили.

«Тут некоторые граждане высказались, мол, „не нойте, вот у соседей еще хуже“. Это сомнительная позиция — равняться на тех, у кого хуже. Было время, когда в Тюмени снег „в воздухе ловили“ и вся уборочная техника была свежая и в достаточном количестве. Ну, а с нынешним руководителем имеем, что имеем. Опять. раздолбанные дороги и снег по колено», — высказался другой читатель.

Вдобавок на портале «Тюмень-наш дом» горожане за день оставили более 25 жалоб, касающихся уборки снега и его складирования.

«Завалы не разгребают месяцами»

Горожане также оставили более 25 жалоб на портале «Тюмень-наш дом», где высказывали недовольства, касательно качества, регулярности и соблюдения норм уборки снега. Некоторые из сообщений авторы пишут далеко не в первый раз.

«За всю зиму ни разу во всем дворе не убрали снег до дворе. На парковку вообще заехать уже невозможно. В арках между дома сплошная наледь. Неоднократные звонки в управляющую компанию не дают результата. Видимо ждут, когда придет весна и всё это растает и превратиться в сплошное болото. Или кто-нибудь поскользнется — свернет себе шею или сломает на машине бампер», — сообщает жительница дома № 99 на улице Мельникайте.
Фото: "Тюмень - наш дом"

С похожей проблемой столкнулась жительница 39-го дома на проезде Заречном. Она сообщает, что парковка у ее дома за все 3 месяца зимы ни разу не была очищена от снега, в связи с чем там регулярно застревают машины.

Фото: "Тюмень - наш дом"

Пока од тюменцы пытаются повлиять на ответственных лиц и заставить их выполнить работу качественно, другие уже отчаялись и находят свои методы борьбы.

«Мне моя лопата помогает почистить парковку моей машины до прохода техники и после», — сообщает наша читательница.

Однако ее спортивных подход не был оценен.

«Кто-то получает деньги за это и не выполняет добросовестно работы, а мы должны лопаты брать? И да, дворник тоже деньги получает за свою работу. Если одного дворника мало, то необходимо Вашей управляющей компании нанимать второго», — ответил ей тюменец.

На сегодняшний день проблемы с уборкой наблюдаются по следующим адресам:

  • улица Самарцева, 19В;
  • улица Блюхера, 4;
  • улица Блюхера, 6 к 1;
  • улица Блюхера, 4 к 1;
  • улица Малышева, 16 к 1;
  • улица Блюхера, 4 к 1;
  • улица Перекопская, 3;
  • улица Николая Ростовцева, 12;
  • улица Вербовая, 4;
  • улица Салтыкова-Щедрина, 53;
  • Заречный проезд, 6 к 2;
  • улица Газовиков, 25;
  • Заречный проезд, 39;
  • улица Мельникайте, 99;
  • улица Республики, 164;
  • улица Малышева, 14;
  • Солнечный проезд, 22 стр. 2;
  • улица Тульская, 8А;
  • Улица Обдорская, 5.
В Тюмени при уборке снега могут пострадать легковые автомобили
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Ранее «Наш город» составлял список самых недобросовестных управляющих компаний, на которые чаще всего поступают жалобы местных жителей. В их число попали компании: «Инпрос», УютСервисБыт» и «Спрут». Также жители города недовольны «УК по СЖФ», УК «Скандиа», УК «Вектор», УК «Тарман», УК «Запад», УК «Амега», УК «Жилищный сервис», УК «Проспект», УК «Бохара», УК «Линейная», УК «ТЭСК».

#Алиса Вернер#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Водители#Дороги#Жалобы#Тюменцы#Тюмень
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