Ёлки в дело: в Тюменской области завершилась ежегодная экологическая акция

«В этом году мы уже во второй раз поддержали инициативу организации „Чистый путь“. Переработанные деревья планируется использовать при благоустройстве городских территорий. Например, в прошлом году волонтёры применили щепу в качестве мульчи под саженцы молодых деревьев в сквере Декабристов города Тобольска. По словам ребят, если у них останется невостребованная щепа, то её бесплатно раздадут жителям города для использования на личных приусадебных участках», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».