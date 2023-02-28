Ёлки в дело: в Тюменской области завершилась ежегодная экологическая акция

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Общественная экологическая организация «Чистый путь» и «Тюменское экологическое объединение» завершили совместную акцию по сбору и переработке новогодних ёлок 2023 года. В течение двух месяцев ели и сосны заботливо собирали с контейнерных площадок и накапливали в специально выделенной для этого зоне. На днях работники ТЭО и волонтёры остановили сбор и подвели итоги проекта: на переработку отправилось 930 килограммов хвойных.
«В этом году мы уже во второй раз поддержали инициативу организации „Чистый путь“. Переработанные деревья планируется использовать при благоустройстве городских территорий. Например, в прошлом году волонтёры применили щепу в качестве мульчи под саженцы молодых деревьев в сквере Декабристов города Тобольска. По словам ребят, если у них останется невостребованная щепа, то её бесплатно раздадут жителям города для использования на личных приусадебных участках», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».