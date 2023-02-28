Вызывайте неотложку! Врачи поликлиники отказались помочь потерявшей сознание тюменке

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
В коридоре медицинского учреждения в обморок упала девушка. На просьбу пациентов оказать помощь тоболячке, медики посоветовали «вызвать неотложку». В итоге приводить в чувство девушку пришлось пациентам больницы.
«Обращаюсь к „врачам“, которые отказали в помощи: вы для чего сидите в кабинетах? Чтобы пациентам помогать? Так помогайте. Или вы без талонов не помогаете? Я не пойму, что вами движет, когда вы идёте в медицину. Люди в вас нуждаются, а вы проходите мимо. Уйдите из медицины, не позорьте её», — возмутилась в социальных сетях мама девушки.
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в регионе из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией режим повышенной готовности продлили до конца марта. Такое решение принял оперштаб.