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Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Вызывайте неотложку! Врачи поликлиники отказались помочь потерявшей сознание тюменке

28 февраля 2023, 05:46
Фото: 1MI

Врачи отказались помогать потерявшей сознание в поликлинике тюменке

Жители Тобольска обвинили медиков в халатном отношении к пациентам. Причиной тому стал инцидент, произошедшей на днях в городской поликлинике в 4-м микрорайоне.
Сюжет
Тюмень

В коридоре медицинского учреждения в обморок упала девушка. На просьбу пациентов оказать помощь тоболячке, медики посоветовали «вызвать неотложку». В итоге приводить в чувство девушку пришлось пациентам больницы.

«Обращаюсь к „врачам“, которые отказали в помощи: вы для чего сидите в кабинетах? Чтобы пациентам помогать? Так помогайте. Или вы без талонов не помогаете? Я не пойму, что вами движет, когда вы идёте в медицину. Люди в вас нуждаются, а вы проходите мимо. Уйдите из медицины, не позорьте её», — возмутилась в социальных сетях мама девушки.

«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в регионе из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией режим повышенной готовности продлили до конца марта. Такое решение принял оперштаб.

Режим повышенной готовности продлили в Тюменской области
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тобольск#Врачи#Поликлиники#Помощь#Медицинская помощь#Тюменская область#Пациенты
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