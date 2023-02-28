Вызывайте неотложку! Врачи поликлиники отказались помочь потерявшей сознание тюменке

Врачи отказались помогать потерявшей сознание в поликлинике тюменке

Жители Тобольска обвинили медиков в халатном отношении к пациентам. Причиной тому стал инцидент, произошедшей на днях в городской поликлинике в 4-м микрорайоне.

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