В Тюмени жители ЖК Ново-Комарово просят автобусные остановки

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
На данный момент в этом районе сдано 3 дома.
«Естественно при покупке квартиры, всем наобещали и автобусные остановки (кстати одна имеется, но она находится на частной территории, и там ходит школьный автобус), и курсирующие автобусы», — сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
В Департаменте транспорта местным жителям сообщили, что уже разработаны несколько маршрутов, но для их реализации необходима автобусная остановка, которая должна быть государственной.
Ранее «Наш город» отмечал, что из-за оттепели на крышах домов образовались большие сосульки. Они могут серьёзно навредить горожанам.