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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

В Тюмени жители ЖК Ново-Комарово просят автобусные остановки

28 февраля 2023, 14:43
Фото: 1MI

Жжители ЖК Ново-Комарово в Тюмени просят автобусные маршруты

Жители ЖК Ново-Комарово просят организовать в их районе автобусное сообщение. При покупке квартир им обещали построить сотановки общественного транспорта, но сейчас этого нет.

На данный момент в этом районе сдано 3 дома.

«Естественно при покупке квартиры, всем наобещали и автобусные остановки (кстати одна имеется, но она находится на частной территории, и там ходит школьный автобус), и курсирующие автобусы», — сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

В Департаменте транспорта местным жителям сообщили, что уже разработаны несколько маршрутов, но для их реализации необходима автобусная остановка, которая должна быть государственной.

Ранее «Наш город» отмечал, что из-за оттепели на крышах домов образовались большие сосульки. Они могут серьёзно навредить горожанам.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Водители#Автобусы#Дачные автобусы#Экономика#Жалобы
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