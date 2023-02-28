В Тюмени жители многоквартирного дома добились отмены КРТ

Земельный участок в границе улицы Горпищекомбинатовской был включен в программу КРТ весной 2022 года. В июле в программу внесли изменения. По планам здесь должны были снести четыре многоквартирных дома, не признанных аварийными, и 18 объектов индивидуального жилого строительства.