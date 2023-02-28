В Тюмени жители многоквартирного дома добились отмены КРТ

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Речь идет о многоквартирном жилом доме на улице Горпищекомбинатовской, 12а, пишет тг-канал «Тюменской популист» со ссылкой на директора городского департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрия Иванова.
Земельный участок в границе улицы Горпищекомбинатовской был включен в программу КРТ весной 2022 года. В июле в программу внесли изменения. По планам здесь должны были снести четыре многоквартирных дома, не признанных аварийными, и 18 объектов индивидуального жилого строительства.
В ноябре 2022 года был проведен аукцион на право проведения КРТ. Победу одержала компания «СтройАудит», предложившая цену в 255 миллионов рублей. Однако по неизвестным причинам договор между властями и фирмой заключен не был.
В январе этого года тюменские власти вновь выставили земельный участок на торги. Прием заявок был завершен 25 февраля. Имя победителя аукциона назовут в конце этой рабочей недели.