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Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

В Тюмени жители многоквартирного дома добились отмены КРТ

28 февраля 2023, 06:21
Фото: 1MI

В Тюмени жители многоквартирного дома добились выхода из проекта КРТ

Жители одного из тюменских домов добились исключения из проекта по комплексному развитию территорий. Большая часть собственников квартир проголосовала против реновации.
Сюжет
Тюмень

Речь идет о многоквартирном жилом доме на улице Горпищекомбинатовской, 12а, пишет тг-канал «Тюменской популист» со ссылкой на директора городского департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрия Иванова.

Земельный участок в границе улицы Горпищекомбинатовской был включен в программу КРТ весной 2022 года. В июле в программу внесли изменения. По планам здесь должны были снести четыре многоквартирных дома, не признанных аварийными, и 18 объектов индивидуального жилого строительства.

В ноябре 2022 года был проведен аукцион на право проведения КРТ. Победу одержала компания «СтройАудит», предложившая цену в 255 миллионов рублей. Однако по неизвестным причинам договор между властями и фирмой заключен не был.

В январе этого года тюменские власти вновь выставили земельный участок на торги. Прием заявок был завершен 25 февраля. Имя победителя аукциона назовут в конце этой рабочей недели.

Компания, предложившая 255 млн за КРТ на Московском тракте, отказалась от договора
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#Общество#Новости тюмени#Реновация#Снос домов#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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