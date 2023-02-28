В Тюмени за год цены на популярные продукты выросли на 12%

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
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Updated Сегодня, 04:37
Также в список наиболее подорожавших продуктов вошли сливочное масло, спиртные напитки, хлебобулочные изделия, сладости и рыба — рост цен составил от 1,1 до 2,5%.
В тоже время подешевели крупы и бобовые, сахар, подсолнечное масло — на 3-6%. Стоимость остальных продуктов питания снизилась незначительно — не более чем на 1%.
Из непродовольственных товаров наибольший рост продемонстрировали лекарственные средства — на 1,4%. Дешевле стали стоить одежда, обувь, электротовары — на 2,1-9,7%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году может подорожать на 15% сервисное обслуживание автомобилей. Причиной этому станет увеличение цен на запчасти и расходные материалы.