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Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

В Тюмени за год цены на популярные продукты выросли на 12%

28 февраля 2023, 04:17
Фото: 1MI

Тюменьстат назвал наиболее подорожавшие продукты в 2022 году

Овощи и фрукты вошли список продуктов, рост цен на которые за год превысил 12%. По данным Тюменьстата, стоимость плодовоовощной продукции увеличилась на 12,6%.
Сюжет
Тюмень

Также в список наиболее подорожавших продуктов вошли сливочное масло, спиртные напитки, хлебобулочные изделия, сладости и рыба — рост цен составил от 1,1 до 2,5%.

В тоже время подешевели крупы и бобовые, сахар, подсолнечное масло — на 3-6%. Стоимость остальных продуктов питания снизилась незначительно — не более чем на 1%.

Из непродовольственных товаров наибольший рост продемонстрировали лекарственные средства — на 1,4%. Дешевле стали стоить одежда, обувь, электротовары — на 2,1-9,7%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году может подорожать на 15% сервисное обслуживание автомобилей. Причиной этому станет увеличение цен на запчасти и расходные материалы.

Сервисное обслуживание автомобилей в Тюмени подорожает за полгода на 14%
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рост цен#Товары#Продукты#Одежда#Тюмень#Тюменская область
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