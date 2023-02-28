В Тюмени в микрорайоне Березняковский построят новую школу на 1 100 мест

Большую школу построят в Тюмени в микрорайоне Березняковский

По данным тг-канала губернатора Тюменской области Александра Мора, в в микрорайоне Березняковский в Тюмени построят большую школу. Распоряжение подписано 28 февраля, необходимое финансирование будет выделено.