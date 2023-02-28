В Тюмени в микрорайоне Березняковский построят новую школу на 1 100 мест

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Проект школы прошел госэкспертизу и необходимые согласования.
«Подписал распоряжение о выделении средств на строительство школы на 1 100 мест в микрорайоне Березняковский в Тюмени. Обещал решить этот вопрос на одной из своих «Прямых линий». Тогда же поручил заняться проектом», - сообщил Александр Моор.
Ранее «Наш город» отмечал, что на 16 февраля строители возвели три этажа новой школы №4. На 1 и 2 этажах строители ведут отделочные работы. Идёт устройство сэндвич-панелей.