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Updated Сегодня, 12:17

В Тюмени в микрорайоне Березняковский построят новую школу на 1 100 мест

28 февраля 2023, 12:17
Фото: 1MI

Большую школу построят в Тюмени в микрорайоне Березняковский

По данным тг-канала губернатора Тюменской области Александра Мора, в в микрорайоне Березняковский в Тюмени построят большую школу. Распоряжение подписано 28 февраля, необходимое финансирование будет выделено.

Проект школы прошел госэкспертизу и необходимые согласования. 

«Подписал распоряжение о выделении средств на строительство школы на 1 100 мест в микрорайоне Березняковский в Тюмени. Обещал решить этот вопрос на одной из своих «Прямых линий». Тогда же поручил заняться проектом», - сообщил Александр Моор.

Ранее «Наш город» отмечал, что на 16 февраля строители возвели три этажа новой школы №4. На 1 и 2 этажах строители ведут отделочные работы. Идёт устройство сэндвич-панелей.

В Ишиме строители возвели три этажа новой школы №4. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Школа#Строительство жилья#Строительство и архитектура#Документы на строительство#Работа#Экономика
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