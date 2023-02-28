В Тюмени с 1 марта могут вырасти тарифы ЖКХ

Ранее за эти услуги расчет происходил по одному из двух вариантов — либо по нормативу, установленному в каждом регионе, либо по показателям общедомового прибора учета. Поскольку расчет платежей по нормативу был не совсем корректным (фактически потребление могло превышать или, напротив, был значительно меньше), было принято решение перейти на расчеты только по показателям общедомовых счетчиков.