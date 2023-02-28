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Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

В Тюмени с 1 марта могут вырасти тарифы ЖКХ

28 февраля 2023, 04:55
Фото: 1MI

Расчет тарифов за ЖКХ изменится в Тюмени с 1 марта

Очередное повышение платы за услуги ЖКХ ждет жителей Тюменской области с 1 марта. Причиной тому станет новый порядок расчета платы за общедомовые нужды — электричество для лампочек и отопление в подъезде, работы лифта, воду для уборки и т. д.
Сюжет
Тюмень

Ранее за эти услуги расчет происходил по одному из двух вариантов — либо по нормативу, установленному в каждом регионе, либо по показателям общедомового прибора учета. Поскольку расчет платежей по нормативу был не совсем корректным (фактически потребление могло превышать или, напротив, был значительно меньше), было принято решение перейти на расчеты только по показателям общедомовых счетчиков.

Теперь организация-поставщик коммунальных ресурсов после получения показаний с общедомовых счетчиков будет следить за тем, сколько ресурсов по факту израсходовали жильцы с суммой, которую они оплатили.

Если в многоэтажку поставили больше ресурсов, чем указано в показаниях, а также больше, чем оплатили собственники, то рассчитывается разница, которую и доначислят жильцам и пропишут в квартплате. Перерасчет ОДН будут делать как минимум раз в год, в первом квартале.

Таким образом, жильцы тех домов, где расходы ОДН были ниже нормативного предела, заплатят меньше. Если же жильцы платили строго по нормативу, однако по факту потребляли больше, то их платежи могут существенно вырасти, пишет BanksToday.net.

Еще одно новшество, которое вступит в силу с 1 марта, касается платы за утечку воды из-за аварий на сетях. Компенсировать аварии и утечки отныне будут сами собственники. Ранее это делали управляющие компании.

Ранее «Наш Город» писал, что правительство России в сентябре 2022 года утвердило новый порядок перерасчета платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества многоквартирного дома. Размеры тарифов ЖКХ на содержание общего имущества будут меняться ежегодно.

В РФ с 1 сентября изменились правила оплаты услуг ЖКХ и техосмотра авто
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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#ЖКХ#Услуги ЖКХ#Тарифы#Коммунальные тарифы#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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