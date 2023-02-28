В Тюмени рабочим готовы платить более 400 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
По данным HeadHunter, большая часть предложений от работодателей с высокой заработной платой предполагает работу вахтовым методом. К примеру, от 279 до 448 тысяч рублей обещают платить сварщику технологического оборудования и трубопроводов, готовому к работе в Краснодарском крае.
Электросварщика РД СК с опытом работы от одного года до трех лет ищут на заплату от 260 тысяч для работы вахтовым методом. Будущем сотруднику обещают предоставить жилье, спецодежду, обеспечить трехразовым питанием за счет работодателя.
Такой же размер зарплаты, от 250 до 260 тысяч рублей, предлагают машинисту бульдозера, готовому к работе на вахте. Проезд до места работы, проживание и питание предоставляются за счет работодателя.
От 161 до 323 тысяч рублей готовы платить машинисты передвижной электростанции, от 200 до 222 тысяч рублей мастеру по ремонту оборудования. Работа вахтами, бесплатное питание, спецодежда.
Машинисту буровой установки, слесарю по сборке автомобилей готовы платить до 150 тысяч рублей. Работа в Тюмени, но требуется опыт трудовой деятельности по данным направлениям от 1 года до 6 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в список самых высокооплачиваемых профессий в феврале вошли курьеры, менеджеры по продаже недвижимости, сотрудник склада и электрогазосварщики.