В Тюмени пройдет закрытое заседание по делу о смене пола

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:06
«Суд принял ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме. Изначально формат не был определен», — сообщает представитель супружеской пары.
Причиной для проведения суда стало желание мужа и жены сохранить союз не смотря на то, что мужчина сменил пол, после чего подал заявление в ЗАГС для того, чтобы и в паспорте он числился женщиной.
Однако в Семейном кодексе РФ указано, что браком может сочетаться лишь разнополая пара.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что инициатором развода пары стал прокурор, в чьи руки попали документа мужчины, который сменил пол.