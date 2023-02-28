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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

В Тюмени пройдет закрытое заседание по делу о смене пола

28 февраля 2023, 05:04
Фото: 1MI

Тюменское дело о разводу из-за смены пола будут рассматривать в закрытом режиме

Источник «Нашего города» сообщает, что 13 марта в 10 утра в Центральном районном суде пройдет заседание по делу о разводе из-за смены пола одного из супругов. Оно будет проводиться в закрытом формате по просьбе одной из сторон.
Сюжет
Тюмень
«Суд принял ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме. Изначально формат не был определен», — сообщает представитель супружеской пары.

Причиной для проведения суда стало желание мужа и жены сохранить союз не смотря на то, что мужчина сменил пол, после чего подал заявление в ЗАГС для того, чтобы и в паспорте он числился женщиной.

Однако в Семейном кодексе РФ указано, что браком может сочетаться лишь разнополая пара.

Тюменца разводят с женой из-за смены пола
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что инициатором развода пары стал прокурор, в чьи руки попали документа мужчины, который сменил пол.

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